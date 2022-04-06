/690409/سهير-رمزي-عن-إجهاضها-3-أطفال-كان-التمثيل-بالنسبالي-أهم

تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن السبب وراء رفضها الخلفة خلال فترة شبابها، اذ ان سهير رمزي رغم زواجها 3 مرات إلا انها لم تنجب أطفال واشتهرت بإجهاض 3 أطفال.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سهير رمزي عن عدم انجابها

اعربت الفنانة سهير رمزي عن ندمها من عدم انجاب أطفال، وقالت خلال برنامج كلام الناس، المذاع على قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: “كنت حابة الشغلانة اوي وإني أقعد 9 شهور حامل ده كان مرفوض بالنسبالي، وأنا غلطت في ده ودلوقتي بستعين بالقطط”.

وتابعت حديثها عن الإجهاض: “: الفن سرقني ومكنتش عايزة أسيبه كان بالنسبالي أهم، وبعدها كان مرض أمي فكنت مركزة معاها”.

سهير رمزي تكشف سبب خلعها الحجاب

أما عن خلعها للحجاب، فقالت سهير رمزي: “كنت ببين شعري وبحط ميكب فكان لازم أقلعه، أما عن الاعتزال فقالت: “مش عشان حرام وحلال أنا كنت ملتزمة وبصلي وأصوم قبله، بس تعيت وقررت أقعد”.

فيفي عبده في كلام الناس

جدير بالذكر انه حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة على برنامج كلام الناس في حلقة يوم السبت الموافق 2 من شهر إبريل تزامنا مع أول يوم رمضان، والتي فجرت خلاله عدد من التصريحات الجريئة أتت على النحو الاتي:

- مبخفش من الموت .. وحابة تربتي وبحاول أحسن علاقتي بالتربي عشان يدعيلي

- لولا نجوى فؤاد مكنتش هيتبقى فيفي عبده موجودة هي مؤدبة وعمري مسمعت عنها لفظ خارج

- كل واحد مننا عنده اللي يكفيه وعمري ما سمعت عن نجوى فؤاد انها قالت معيش

-بشوف كل الناس الفنانين الكبار مش موجودين والموجودين بيموتو من الركنة

- شيرين رضا متصالحة مع نفسها جدا ونعرف بعد من فترة وحبتها جدا

-بخفش من الموت خالص .. وحابة تربتي وبحاول أحسن علاقتي بالتربي عشان يدعيلي

- واحدة صحبتي طلعت كلام عليا اني اتجوزت جوز صحبتي وأنا مستحيل أعمل كدة

-الستات ملهاش ملكة ممكن تبقى بتبينلك انها بتحبك وتلاقيها بتخونك مع جوزك

- اللي معاه قرش يحيره يجيب حمام ويطيره

- الراجل طفس ولازم تبقى مالية عينه في كل حاجة وتعمليه أكله حلوة وترضيه بكل النواحي بلبس حلو عشان ميبصش برا

- العلاقة بين العبد وربه المفروض محدش يدخل فيها.. وأنا اتكالي كله عليه