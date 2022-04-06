/690408/سهير-رمزي-عيلتي-كلها-كانت-أمي-ومشوفتش-أبويا-غير-مرة-واحدة

حلت الفنانة القديرة سهير رمزي ضيفة على برنامج “كلام الناس”، الذي تقدمه الاعلامية ياسمين عز عبر شاشة mbc مصر، وذلك في حلقة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات سهير رمزي في كلام الناس عن والدتها

صرحت سهير رمزي العديد من التصريحات التي كشفتها لأول مرة، فقالت عن والدتها: “عيلتي كلها كانت أمي، كانت بالنسبالي روحي وحبي الأول والأخير، كان وجودها حلو، وبقول لأي حد أمه موجوده أرجوك خلوا بالكو أوي لاانها لا يمكن تتعوض”.

وتابعت حديثها عن والدتها: “كل حاجة بعملها بعد وفاتها ملهاش طعم، مفيش سعادة في حاجة”.

سهير رمزي تتحدث عن والدها لأول مرة

أما عن والدها، فقالت سهير رمزي: “مشوفتهوش غير مرة واحدة في حياتي وعندي 13 سنة لانه انفصل عن والدتي، وبعدها توفى”.

الفنانة سهير رمزي في مسلسل القاتل الذي أحبني

من ناحية أخرى، تشارك النجمة سهير رمزي في بطولة مسلسل القاتل الذي أحبني، والذي يشارك في بطولته الفنان هاني رمزي سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، عمرو صحصاح، رانيا منصور، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل القاتل الذي أحبني بطولة سهير رمزي، حول الرسام الجنائي الذي يكره الدماء " معتز" يعمل في المباحث. يحاول الجميع التقرب منه نظرا للصيت الذي يشتهر به معتز و هو " موت كل يكرههم او من يغضبونه " فهو ليس بقاتل و لا ساحر و لكن أشيع ان كل ما يغضب معتز يموت.

أخر ظهور للفنانة سهير رمزي على شاشة التليفزيون

وكان أخر ظهور للفنانة سهير رمزي على شاشة التليفزيون في عام 2017 من خلال مسلسل قصر العشاق، وكانت أحداثه تدور في إطار تناول القضايا الإنسانية والاجتماعية تدور أحداث المسلسل حيث سجين سياسي (فاروق الفيشاوي)، تضطره الظروف بعد اعتقاله بالتعرف والتعامل مع أحد اللواءات (عزت العلايلي)، الذي يتولى إدراة أحد السجون المصرية.