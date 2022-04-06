/690406/نور-الكاديكى-تكشف-عن-تهديدات-ريهام-حجاج-لها-بسبب-تتر-يوتيرن

كشفت الفنانة نور الكاديكي، عن تواصل الفنانة ريهام حجاج بطلة مسلسل يوتيرن معها عقب علمها باعتراضها على حذف اسمها من تتر العمل ، ووعد حجاج لها بوضع اسمها بالتتر.

دوت الخليج يرصد أزمة نور الكاديكي مع ريهام حجاج.

أزمة نور الكاديكي وريهام حجاج

وجاء ذلك بشرط أن تكتب اعتذر على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام لمدة 10 ساعات، ولكنها سرعان ما طلبت منها حذفه بسبب التعليقات التي أساءت لها واتهمتها باجبار نور على الإعتذار وبالفعل حذفته.

نور الكاديكي توجه اتهامات لريهام حجاج

ورغمًا عن ذلك لم تلتزم ريهام بوعدها ولم تضع اسمها في تتر المسلسل، مؤكدة على أنها تم التلاعب بها من قبل بطلة المسلسل وكان وعدها بوضع اسمها في تتر المسلسل زائف.

تتر مسلسل يوتيرن يضع ريهام حجاج في أزمة

وأشارت نور إلى أنها تتعرض لتهديدات مستمرة من بطلة المسلسل بأنها سوف ترفع عليها قضية، وأوضحت أنها ليس لها علاقة بتتر المسلسل وأن عليها التواصل مع الشركة المنتجة وذلك بعد تأكدها من نشرها اعتذار على صفحتها.

ولفتت نور إلى أنها حاولت التواصل مع المنتج الفني، ولكنه رفض التواصل معها لحل المشكلة، مؤكدة أنها التزمت معها ونشرت الاعتذار وهي من أخلت بالاتفاق الذي تم بينهما

وكانت قد كشفت نور عن الظلم الذي تتعرض له قائلة: "انا جاية انهاردة اتكلم عن الظلم ال بيحصل في الوسط الفني و القرف ال بقنا فية ...بقيت كل حاجة ماشية بالكوسة لدرجة اني اتظلم و يتشال اسمي من المسلسل طب لية ؟؟؟ و عملت اية عشان يحصل كدة لية الواحد مياخودش حقة لية ...اية المرض ال بقي في الناس دة يجد انا مش مصدقة و مصدومة خلاص بقيت اي واحدة بطلة تطلع بفلوسها تفتري و تظلم الناس و تمسح اسميهم و تتحكم في كل حاجة كل دة لية و عشان اية انا مش حسكت و حتكلم كمان بدال الناس ال خايفة تتكلم و تقول انها اتظلمت ...انا بطالب بحقي و اظن الناس كلها عارفة الممثل بيتعب ازاي و بيقعد يصور بالساعات و بيعمل ال علية و اكتر عشان في الاخر يلاقي نتيجة مش عشان يلاقي اسمة ممسوح من المسلسل لا انا بطالب بحقي و بحق المجهود ال عملتة و عايزاكو تحسو بيا و بي الظلم ال بقينا فية في الوسط الفني نور الكاديكي اطالب بحقي في عدم تنزيل اسمي في تتر المسلسل يوتيرن مش حسكت للظلم و دة حقي و تعب مجهودي عايزة حقي".