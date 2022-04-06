مسلسل راجعين يا هوا الحلقة الرابعة.. هل يجمع خالد النبوي شمل العائلة؟

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دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل راجعين يا هوا وذلك خلال السطور القادمة

تبدأ الحلقة 4 من مسلسل راجعين يا هوا، بمشهد لإجتماع بليغ أبو الهنا مع الحاجة يسرية زوجة أخيه وأولاد أخواته ويتحدثوا بشأن الورث ثم يختلف معهم يتركهم ويذهب.

ينتقل المشهد إلى إستضافة جابر عم بليغ الذي يقوم بدوره الفنان أحمد بدير لـ فريدة التي تقوم بدورها هنا شيحة والتي تسأله عن بليغ وتسأله هل ارتبط بليغ سابقًا ام لا، ويقول لها انه مثلة مهتم بالشغل فقط ثم يطلب منها شرب العصير. وبعد ذلك مشهد إلى بليغ يذهب لأولاد اخيه الاخر ويجلسوا على مائدة الطعام ويتكلم مع شريفة زوجة أخيه ثم يختلف معهم ويتركهم ثم يهددهم إذا لم يحل الخلاف بينهم وبين عائلة يسرية في خلال ٧ ايام وانه سيتصرف على طريقته الخاصة. يمشي بليغ في أحد شوارع الجمالية بالقرب من بيت عمه يتحدث في الهاتف مع ماجي التي تقوم بتجسيد دورها الفنانة نور ثم تأتي فريدة بسيارتها إليه أثناء سيره وترغمه أن يركب السيارة معها ثم يذهبوا إلى مركب في النيل وتتحدث فريدة معها اذا كان يتذكر اخر عيد ميلاد لها قضوه سويًا وتعتذر له عن كسر فازة والدته التي احضرها لها في عيد الأم، وتطلب منه ان يسامحها وقد طغى على المشهد حالة من المرح ثم يتحدث معها بطريقة الدعابة يقطع حديثهم ومزاحهم مكالمة من لماجي تستنكر تأخر بليغ وتصرخ فيه بسبب تواجد المعازيم وتسمعه فريدة وتنفعل عليه ثم تلقيه في النيل. ويعود المشهد إلى يسرية وابنها طارق الذي يستنكر كلامهم وعدم اعطاء بليغ حقه في الورث وذلك في حضور زوج ابنتها المحامي رؤوف وابنتها ومدحت ابنها. ثم يذهب المشهد بعد ذلك لبيت شريفة واولادها وتختلف ابنتها معها، ثم يحتد الخلاف بينها هي واخوها وتتركهم وتذهب مثل طارق. وبعد ذلك يعود المسهد لبيت جابر في الجمالية مع بليغ الذي يأخذ الأدوية بعد القاء فريدة له في النيل من على المركب ثم يطلب بليغ من جابر الاتصال بماجي. ويرجع المشهد لفيلا ماجي تخبر أهلها بتأخر بليغ ثم يقطع كلامهم اتصال من جابر عم بليغ في مشهد كوميدي مع ماجي ويخبرها انه سقط في النيل ويعطيها العنوان انه في الجمالية ويمزح معها انه خلف القسم. ويذهب المشهد إلى بيت فريدة التي تتحدث مع والدتها انها نادمة بسبب تركه حي بطريقة طريفة كما تتوعد لماجي بطريقة طريفة.

وتذهب ماجي لبليغ وتقيس له الحرارة ثم تسأله عن سبب ذلك ليكذب عليها بطريقة طريفة هو وعمه جابر الذي يغازلها ويقوم ليحضر لها كركدية، ثم تتحدث ماجي مع بليغ ما إذا كان محرج من خطوبتها ويستنكر ذلك ثم تتركه وتذهب ويستكمل كلامه معه عمه بطريقة مرحة.

وفي مشهد صادم عمرو ابن شريفة يجتمع مع رؤوف زوج عزة ثم يخبره بأن مدحت ابن عمه متزوج على زوجته، يعود مدحت الى شقته ويجد زوجته نهال جالسة مع صديقتها منى وتطلب زوجته منه ان يوصلها للبيت، ويعود المشهد لعمرو يدخل غرفة زوجته ويتحدث معها عن مدحت ويكشف لها انه متزوج.

وبعد ذلك مشهد لمدحت مع صديقة زوجته وهي زوجته الثانية في سيارته التي تستنكر هذه الحالة التي يعيشون بها وتطلب منه الطلاق.

ويعود المشهد لبليغ مع عمه ثم يحكي له عن المهلة التي أعطاها لكلًا من العائلتين، ويجلس بليغ بعد عزمه على الخروج بسبب زياة طارق وولاء له في بيت عمه جابر وانه سيقوم بعزمهم على كشري.

ولاء تتحدث مع صديقتها في الجامعة والتي تخبرها انها ستذهب لعمها بليغ وتأكل الكشري وتصمم صديقتها ياسمين الذهاب معها، ويعود المشهد لبيت بيت شريفة تتحدث مع ابنها الذي يخبرها بخبر زواج مدحت من صديقة زوجتة.

يرجع المشهد لبيت يسرية التي تقف في المطبخ ثم تدخل عليها اخد الخادمات وتخبرها بشئ صادم وتقلق وتصرخ لهم أن يتصلوا بمدحت، وبعد ذلك فريدة تذهب إلى ماجي في شركتها، وتقوم فريدة بتحذير ماجي من بليغ وتخبرها بأنه مخادع ثم تنتهى الحلقة.