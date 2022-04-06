/690404/الاختيار-3-الحلقة-4-ظهور-هشام-اسماعيل-بشخصية-البلتاجي-وياسر-الطوبجي-يعيد-مشهد-عسل-أسود

عرضت اليوم الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، الذي رصد إحدى القضايا الهامة التي حدثت على مصر في فترة حكم الإخوان المسلمين لها، بداية من مشكلة الانقطاع المتواصل للكهرباء، وصولا إلى إحالة النائب العام وعودته لتولي الحكم مرة أخرى.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل ظهور الفنان هشام إسماعيل في دور البلتاجي

هشام اسماعيل في الاختيار 3

ظهر خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 4، الفنان هشام اسماعيل في دور محمد البلتاجي، إحد الشخصيات الكبرى في جماعة الإخوان المسلمين، وكان مشهد صغير للغاية اذ ظهر في تجمع مرشد الاخوان الذي يحسده الفنان عبد العزيز مخيون، مع خيرت الشاطر الذي يجسده الفنان خالد الصاوي وهما يتحدثان عن أحوال البلاد بعد إقالة النائب العام وثوران الناس ضدهم.

ياسر الطوبجي يعيد مشهد الهجرة في فيلم عسل أسود في الاختيار 3

وكان الافت للنظر في الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار، هو استعادة الفنان ياسر الطوجي لمشهد الهجرة بفيلم عسل اسود في الاختيار 3 الذي جسده مع الفنان أحمد حلمي خلال أحداث الفيلم، اذ أنه ظهر بشخصية شاب يأس من الحياة في مصر في فترة حكم الإخوان فقرر الهجرة لبلد أخرى.

تفاصيل مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وتعد قصته مأخوذة عن أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة.

احداث الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

درات أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3، واقعة إقالة النائب العام على يد محمد مرسي، الأمر الذي أغضب عدد كبير من الشعب المصري، ثم انتقل إلى شخصية تدعي رجاء مصطفى شاب يريد الهجرة بعد ان احتلت جماعة الإخوان مصر بسبب الأفعال التي تقوم بها الجماعة تحت شعار تطبيق الشريعية، كما رصد شاب أخر لا يستطيع الزواج من خطيبته بسبب أحوال البلد.

كما رصد حوار بين بديع وخيرت الشاطر حول أحوال البلد، وخوفهم من أن كل مخططاتهم تفشل وعن إقالة النائب العام من منصبه وتعينه سفيرا ولابد من عودته للمرة الثانية من جانبة يظهر مرسي بأنه غير موافق على هذا الرأي لكن حبه لخيرت الشاطر يجعله يوافق، قوبلت تلك القرارات بسخرية الشعب المصري وتعجبهم.