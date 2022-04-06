/690403/النائب-العام-الأسبق-مظاهرات-الاخوان-أمام-دار-القضاء-العالي-كانت-تحمل-اعلام-تنظيم-القاعدة

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، أن إدارة الإخوان للبلاد كانت بدائية ولم يكن لديهم فرصة الاستمرار في إدارة البلاد بهذا الفكر ، منوها أن مسلسل الاختيار قام برصد وقائع حقيقية وربط الشعب بالحقائق

دوت الخليج

وتابع المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى، أن مسلسل الاختيار وثق وقفة رجال القضاء والنيابة العامة معي ضد قرار اقالتي ، وجاءت هذه الوقفة دفاعا عن مبدأ استقلال القضاء وليس الانحياز لشخص بعينه .

النائب العام الأسبق: مظاهرات الاخوان امام دار القضاء العالي كانت تحمل اعلان تنظيم القاعدة

وأكمل عبد المجيد محمود :" احمد الزند كلمني وقالي أننا مش هنقبل هذا القرار ، ثم بعد ذلك كان هناك مقاومة ضد النسب من استقلال القضاء ، لان القانون كان يمنع إقالة النائب العام من منصب ".

عبد المجيد محمود : الحماعة الإرهابية كانت تسعى للنيل من القضاء واستقلاله

واستطرد عبد المجيد محمود :" الحماعة الإرهابية كانت تسعى للنيل من القضاء واستقلاله ، حيث أن تقديرها للمواقف لم يكن موفق وصحيح مضيفا ذوي الأفكار الهدامة أماكنهم السجون وليس القصور لنحميهم من أنفسهم اولا ونحمي المجتمع .

عبد المجيد محمود: الإرهابي خيرت الشاطر كان متحكم في كل شيء أثناء فترة الإخوان

وتابع الإرهابي خيرت الشاطر كان متحكم في كل شيء أثناء فترة الإخوان الإرهابيي، منوها أنه إن مظاهرات الاخوان امام دار القضاء العالي كانت تحمل اعلان تنظيم القاعدة".

ونوه النايب العام الأسبق أن الأفكار المتطرفة ضد رغبة الشعب المصري حيث أن وجود قيادات وأجهزة لديهم إرادة ورغبة في حماية الشعب لا يمكن أن ينساقو لمثل هذه الأفكار