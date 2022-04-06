ممشى أهل مصر تحفة فنية على نهر النيل (صور)

جدة - نرمين السيد - رصدت عدسة "دوت الخليج" الجمال الذى تميز به "ممشى أهل مصر"، ويعد تحفة فنية على مياه نهر النيل، ويفتح الممشى أبوابه أمام المواطنين الراغبين في التنزة والحصول على جولة ترفيهية بشكل مجانى.





وافتتحت وزارة الإسكان "ممشى أهل مصر" يوم الجمعة 18 مارس الماضى بفعاليات مبهرة تنافس الأحداث العالمية. يأتى المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير الواجهات النيلية، كما يستهدف زيادة الأنشطة الترفيهية للمواطن وأماكن الجذب السياحى، وتمتد المرحلة الأولى من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو بطول 1.8 كم.

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