برنامج جديد عن المقتنيات الإسلامية بالتعاون مع المتحف القومى للحضارة

جدة - نرمين السيد - ينطلق، يوم الخميس المقبل، برنامج "حكايات المقتنيات الإسلامية" بالتعاون مع المتحف القومى للحضارة المصرية ومنصة "كايرو تايم" والذى يذاع مرة كل أسبوع فى رمضان على قنوات المنصة.





ويقدم البرنامج حكايات وتاريخ الآثار الإسلامية التى يحتضنها المتحف القومى للحضارة المصرية.

والبرنامج من تقديم ندى محفوظ وإعداد سارة عبدالعليم وإخراج عادل رضوان، تم تصوير الحلقات فى القاعة الرئيسية فى المتحف القومى للحضارة المصرية بجوار القطع التى تحكى قصصها الحلقات بالاستعانة بمصادر وكتب تاريخية.

ويهدف البرنامج للتعرف بشكل مختلف على الحضارة الإسلامية ورحلتها فى مصر مرورًا برحلة الأثر نفسه من مئات السنين وحتى استقراره بين جدران المتحف القومى للحضارة المصرية فى الفسطاط.

ويأتى البرنامج أيضًا، بالتعاون مع المتحف، كمبادرة لدعوة المتفرجين والمتابعين لزيارة المتحف ومشاهدة الآثار والمقتنيات بعدما عرفوا عنها تاريخها وأسرارها.

وتعرض أولى حلقات البرنامج، يوم بعد غدالخميس، وتدور حول موضوع "كسوة الكعبة المشرفة".

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