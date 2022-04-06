رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تنصيب قس جديد للكنيسة بالفيوم

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الثلاثاء، فى حفل رسامة وتنصيب القس ابرام زكريا راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنهور القبلية بمحافظة الفيوم، إحدى أقدم الكنائس الإنجيلية بمحافظة الفيوم، والتى تأسست عام 1875م.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية، فى كلمته: "أتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة الإنجيلية بسنهور، وجميع شعب الفيوم، بمناسبة رسامة وتنصيب القس إبرام زكريا قسًّا وراعيًا للكنيسة". وأضاف زكى: "ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى الدخول الانتصارى للسيد المسيح إلى أورشليم والقيامة العظيمة، نصلى أن يعطينا الله أن نكون ثابتين فى الإيمان كل وقت، ولا سبيل لنا إلّا بالتمسك بكلمة الله مهما كانت الظروف".

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