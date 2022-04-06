الزينة والمسحراتى.. دوت الخليج يرصد بهجة رمضان فى بور سعيد (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أجواء سادها البهجة والفرحة بالزينة والفوانيس والأنوار التى تملأ شوارع محافظة بورسعيد تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم، فتسود البهجة والسعادة والجمال والروحانية عن الأيام العادية، حيث يتم تزيين الشوارع وتعليق الأضواء عليها بشكل جمالى.





وحظيت المساجد والجوامع بنصيبٍ وافر من مظاهر الاحتفال بمحافظة بورسعيد، لاستقبال شهر رمضان، من خلال تعليق الأنوار الملونة على مآذن المساجد ومحيطها لاستقبال المصلين فى أول صلاة التراويح، إضافة إلى تعليق فوانيس رمضان داخل وخارج المساجد.

ويظل فانوس رمضان واحدا من أبرز المعالم الرمضانية فى مصر، لارتباطه بالشهر الكريم منذ العصر الفاطمى وحتى الآن، فهو يمثل أحد مظاهر الاحتفال والترحيب بالشهر الكريم.

وعبر اهالى بورسعيد عن فرحتهم الشديدة بقدوم شهر رمضان، من تعليق الزينة بالشوارع وشرفات المنازل وداخل البيوت، لاستقبال شهر الصيام بأشكال وألوان تنطق بالروعة والجمال وتتنافس المساجد بتعليق سلاسل من اللمبات المضيئة بألوان وحركات ضوئية مختلفة لإضاءة المسجد من الخارج وتعليق بعض الزينة.

يقول محمد توينز ـ أحد اهالى بورسعيد ـ إن تزيين الشوارع هى عادة قديمة موجودة فى مختلف شوارع المحافظة، ولكنهم فى منطقة ٦ أكتوبر بحى المناخ قرروا تطوير تلك العادة وعدم قصرها على تعليق الزينة الرمضانية فقط بل يقومون بإجراء تجميل شامل، بداية من تنظيف الشارع من القمامة والأتربة، وإقامة جداريات فنية متعلقة بالشهر الكريم.

وأشار محمد رضا، أحد سكان مدينة بورفؤاد إلى أنه اعتاد على عمل الزينة منذ كان طفلًا حيث يقوم بجمع النقود مع جيرانه بالمنطقة لتجهيز الزينة من البلاستيك، وبعد الانتهاء من صناعتها تعلق بين شرفات المنازل.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" بجلباب ريفى أصيل و طبلة جلدية صغيرة يسير " عم أحمد" مسحراتى على أقدامه بشوارع بورفؤاد، قارعا طبلته لإيقاظ الناس فى ساعات السحور بصوت عذب يتسم بالطرب الشعبى الجميل، وطواف الأطفال حوله بالهتاف باسمائهم.