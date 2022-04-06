محافظ جنوب سيناء يلتقى القائم بأعمال سفارة جورجيا لبحث الحركة السياحية

جدة - نرمين السيد - استقبل خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور ميخائيل تيجيشفيلى القائم بالأعمال لسفارة جورجيا الوزير المفوض فوق العادة، بحضور المستشار وليد السباعى المستشار القانونى لمحافظة جنوب سيناء.





وشار المحافظ إلى أن اللقاء جاء فى إطار الجهود واللقاءات المتعددة مع سفراء الدول المختلفة لفتح أسواق سياحية جديدة وتنشيط السياحة بجنوب سيناء عامة، وشرم الشيخ خاصة، منوهًا بأن اللقاء تناول سبل تنشيط السياحة بين جورجيا وشرم الشيخ وزيادة عدد الرحلات القادمة إلى شرم الشيخ، وأنه حاليًا يوجد رحلة واحدة أسبوعيًا.

بدوره، أبدى القائم بأعمال سفارة جورجيا استعداد بلاده بالعمل أن تكون شرم الشيخ محطة انطلاق السائحين الجورجيين والدول المحيطة لمدينة الأقصر وأسوان والعودة إلى شرم الشيخ، داعيًا إلى عقد اجتماع بالعاصمة الجورجية بحضور وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء لبحث سبل زيادة عدد الرحلات إلى شرم الشيخ.

شهد اللقاء الاتفاق على إقامة نصب تذكارى ووضع رموز وأشكال لأهم المعالم الرئيسية لشرم الشيخ كوسيلة للإعلان بأهم الميادين الرئيسية بمدينة باتومى الجورجية فى إطار الترويج للمعالم السياحية بشرم الشيخ بجورجيا.

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