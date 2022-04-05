/690402/مسلسل-العائدون-الحلقة-4-تفجير-دار-القضاء-على-يد-جماعات-ارهابية

مسلسل العائدون الحلقة 4، بدأت بتلميحات لوقع أمينة خليل في حب أمير كرارة الذي يجسد شخصية عمر خلال أحداث العمل، في الوقت ذاته ظهرت جماعة داعش وهما يتحدثون عن دخول جماعة من الإخوان مصر وبهذا ستبدأ عملياتهم الارهابية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل العائدون الحلقة 4

أحداث مسلسل العائدون الحلقة 4

ينتقل المشهد إلى عمر “أمير كرارة”، يتذكر الفنان محمد فراج الذي قتل على يد جماعة داعش الإرهابية محروقا بعدما علمو بأنه عميل لدى المخبارات المصرية، ويذهب عمرو ليطلب من شيخ أحد الجوامع الصلاة عليه، في حين أن أميرة خليل لازالت تعاني هي ووالدهها من وفاة والدتها، اذ يمتنع والدها عن الأكل منذ وفاتها.

أمير كرارة يبحث عن أفراد الجماعة الإرهابية

يواصل عمر “أمير كرارة”، البحث عن بعض أفراد جماعة داعش الارهابية من بينهم شاب يدعى عزام، يقوم بتهريب العبوات الناسفة عن طريق القطع، ومن المقرر أنه سيقوم بعملية تفجريبة كبيرة سيهدر بها العديد من الدماء، وسيشتعل العالم بسببها.

عملية ارهابية تهدر العديد من الدماء

يرصد مسلسل العائدون الحلقة 4، لاجتماع بين جماعة داعش الكبير وأحد كبار الدول يتناقشون في عمليات تهريب البترول، في حسن أن المخبرات المصرية تتناقش حول العملية الارهابية التي ستقام في الفترة المقبلة والتي سيتولاه أمينة خليل وأمير كرارة أيضا، خاصة أن تلك العملية ستكون من أصعب العمليات التي تحل عليهم وذلك بسبب تهديدات عزام بأنه سيسفك بها العديد من الدماء، ومن هنا بدأ ترتيب المخابرات في مراقبة الوضع ورصد كل جديد يحدث على مصر.

دار القضاء.. هدف الجماعات الارهابية

يأتي هاتف إلى عزام من كبير داعش يطلب منهم تنفيذ العملية، ثم يتطرق الحديث إلى تفاصيل العملية الارهابية اذ يقول اننا لن نفجر الجيش أو الشرطة بل دار القضاء العالي.

وتعود الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون لكشف بعض الأحداث مثل محاولة المخابرات المصرية معرفة طريق عزام، في حين ان أمينة خليلة تصدم بمعرفة أن والدها مصاب بمرض السرطان.

وتواصل المخابرات متابعة عزام الذي ينتقل في شوارع وسط البلد بعبوات ناسفة.

مسلسل العائدون الحلقة 4

تنتهي الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون بوصول أمينة خليل لمكان عزام، والذي يكون دار القضاء العالي، فهل سيصل أمير كرارة إليه، هذا ما سنعرفه في الحلقة الخامسة من مسلسل العائدون.