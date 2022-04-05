/690400/نائب-مستقبل-وطن-يعلن-الإنتهاء-من-672-متر-من-اعمال-تنفيذ-خط-مياه-الشرب-بقطر-400-مل-بكفر-طهرمس

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أعلنت النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن استمرار العمل فى خط مياه الشرب بقطر 400 مل، موضحا أنه تم الانتهاء من 672 متر من اجمال 1290 متر تقريبا، وشمل الجزء الذي تم تنفيذه على أرض الواقع من شارع عامر، نبيل طه، ثم شارع العشرين التخططي فى نطاق حي الهرم، مؤكد أنه فور الإنتهاء من أعمال تنفيذ الخط سيتم حل مشكلة ضعف المياه فى المنطقة بشكل كامل.

دوت الخليج جاء هذا خلال متابعة نائب مستقبل وطن بالجيزة، لأعمال تنفيذ خط مياه الشرب بقطر 400 مل بمنطقة كفر طهرمس. وأشار الحسيني إلى قرب البدء فى تنفيذ أعمال الخط 1000 من فيصل الرئيسي، وأولاد غنيم ،ومن ثم العودة لشارع عامر ومنطقة كفر طهرمس وترعة عبد العال 1\2، والعشرين والريحاني وجزء كبير من منطقة صفط اللبن. وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني ،ناقشت الطلب المقدم من النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية والري،بشأن تنفيذ خط مياه الشرب الجديد قطر 400 مم وبطول 1300 متر، لحل مشكلة ضعف المياه بمنطقة كفر طهرمس وترعة عبد العال 1/2 والعشرين وصفط اللبن.

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