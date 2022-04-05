/690399/مسلسل-ملف-سري-الحلقة-الرابعة-هل-يقتل-ماجد-المصري-ابنة-أخيه

عُرضت الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري في تمام الساعة العاشرة والربع عبر شاشة قناة cbc وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث اللافتة للإنتباه والمثيرة.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري وذلك خلال السطور القادمة

تبدأ الحقله الرابعة من مسلسل ملف سري، بمشهد اقتحام قوات خاصة من الشرطة الي فيلا يوسف المالكي ووجود جثة ملقاه على الارض وهو جثة ابنة، ثم يدخلوا لغرفة ما ويصابوا بدهشة، وينتقل المشهد إلي يوسف المالكي الذي يقوم بدوره ماجد المصري يوجه المسدس نحو هارون الذي يوجه له مسدس ايضًا ويرغم هارون أخيه يوسف الإمضاء على مستندات بيع جميع ممتلكاته وينتهي المشهد بعد سحب ماجد المصري للزناد لينتقل المشهد إلى زوجة يوسف المالكي فريدة التي تقوم بدورها الفنانة والراقصة دينا بصحبة جوري ومريم ابنة هارون ويعود المشهد مره اخرى لإبتزاز هارون أخيه وإجباره على الإمضاء. ويأتي مشهد اخر لـ يحيى الذي يقوم بدوره عمرو سلامة بصحبة أخيه الذي يقوم بدوره نضال الشفعي في المستشفى ويتذكر يحيى العديد من لحظات الحادثة كما يتذكر حديث حازم الذي يقوم بدوره الفنان إدوارد الذي بسبب الحادث الذي تعرضوا له أصيب بإصابة خطيرة وبعد ذلك يسمك يحيى هاتفه ويرسل رسالة لنور. ويعد ذلك يأتي مشهد لمريم وجوري و زوجة كلًا من هارون ويوسف، وبعد ذلك مشهد للمستشفى يطمئن الدكتور أمنية زوجة حازم.

جوري تنقذ أبيها من إبتزاز عمها

مشهد لجوري تقتحم الغرفة على عمها هارون وابيها يوسف وتطلب منهم الحضور للاكل ويقوم يوسف بقطع الورقة التي مضى عليها ويهدد اخيه بأشياء يمسكها عليه. وبعد ذلك خروج مريم ابنة هارون بالفستان الابيض ويتغزل عمها يوسف فيها، ليقطع عليه هاتف من ضابط يطلب منه الحضور بسبب وجود جريمة قتل حدثت في فيلا خاصة به.

ويأتي مشهد لحسين وزوجته وابنه على مائدة الطعام ويقطع حديثهم مكالمة هاتفيه أصابته بالقلق والفزع.

ويعود المشهد إلى المستشفي من أمامها ليحيى بصحبة والدته التي تهون عليه ويشتكي لها بأنه فقد نور وحازم وتقوم بطمئنته ثم توصيه على أخيه الذي يقوم بدوره نضال الشافعي ويقطع عليهم الحديث أخيه، ثم يأخذ والدته ويذهب، وتأتي يقطع المشهد مكالمة يحيى وتتحدث معه أمنية بعد ذلك بالذهاب معه.

ينتقل المشهد إلى خروج حسين بسرعة الذي جاءت له مكالمة هاتفية أصابته بالقلق وقال لزوجته وأبنه أن المخازن قد احترقت.

مقتل شريف المالكي

ويرجع المهشد إلى الفيلا حيث انهيار جوري بسبب مقتل اخيها ويتجه يوسف الملكي الذي يرى ابنه شريف ملقى على الارض مقتول برصاصة في رأسه وتنهار عليه مريم وفريدة.

مقتل نور في فيلا المالكي

ثم يذهب يحيى لفريد ضابط القوات الخاصة ثم يسأله عن نور ويذهب معه هو وأمنية أخت نور ليرى شريف مقتول على الأرض كما يجد نور في الغرفة الثانية ملقاه على الأرض وغارقة في دمها وينهار هو وأمنية بالبكاء عليها.

ويعد ذلك مشهد ليوسف يقوم بالهجوم على هارون ويأخذه حسين من يده، ثم يتصل يوسف بأحدهم ويطلب منه دفن الجثتين سويًا، ثم يطلب حسين من هارون أن يذهب، ويرجع المشهد لإنهيار جوري ومريم وفريدة ويوسف.

ويأتي نضال الشافعي يتحضتن أخيه يحيى ويقوم بالتهوين عليه وسط صراخ أمنية ونحيبها على أختها نور، وينقل الإسعاف الجثتين إلى قوارب الشرطة في النيل في مشعد حزين ومؤثر ويذهبوا جميعًا من الفيلا.

ثم مشهد لتذكر مريم الكثير من حديث شريف المالكي معها في حزن شديد، وتذكر يوسف المالكي لأبنه وكلماته الأخيرة معه، ثم يطلب حسين من جوري ان تأتي معه، ثم يعود المشهد للمستشفى التي تم نقل الجثتين إليها.

حسين يختطف جوري

الطبيب يخرج من عند الحالتين ويطلب شخص من اسرة كل قتيل ثم يتكلم يحيى معه عن سبب وفاة نور وعن سر وجودها مع شريف المالكي وتقاطعه مريم بأن شريف زوجها ثم يقاطعها بأنه لا يتحدث معها.

وينتقل المشهد إلى تحدث محمد محمود عبد العزيز مع مريم التي تتركه وتخرج، ثم مشهد دخول كريم أخو نور من باب الشقة ويحتضن امه وتخبره ان اخته نور توفت، وبعد ذلك مشهد لحسين يطلب من جوري ان تأكل ثم يرسل ليوسف رسالة تهديد ان ابنته تحت يده ويجري يوسف ليتكلم في الهاتف مع احدهم ويمنعه من قتل مريم، ويسمعه محمد محمود عبد العزيز. ثم مشهد لمريم تخرج من باب المستشفى ويأتي صوت رصاصة تم إطلاقها ثم تنتهى الحلقة الرابعة من مسلسل ملف سري.