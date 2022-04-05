/690396/هشام-الجاهل-الاختيار3-سيصبح-أقوي-سلاح-نواجه-به-جماعة-الإخوان-الإرهابية

قال النائب هشام الجاهل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن من بداية الإعلان عن مسلسل الاختيار3، وجماعة الإخوان الإرهابية والمتعاطفين معهم يدشنون هاشتاجات علي لجان إلكترونية تستغل ارتفاع الأسعار نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع، وذلك من أجل قتل المسلسل معنويا.

دوت الخليج

وأضاف الجاهل، أن الإخوان طوال تاريخهم الأسود يراهنون علي نسيان الشعب لجرائمهم، ويقومون بالاختفاء لفترة معينة ثم يعودون في ثوب الإيمان والزهد والصلاح، بعد ذلك تأتي الفرصة فنراهم يقاتلون ويعذبون الشعب.

هشام الجاهل:مسلسل الاختيار3 سيصبح أقوي سلاح نواجه به جماعة الإخوان الإرهابية،

وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاختيار وظيفته أنه يفكر الناس طوال الوقت بجرائم الإخوان، وهذا التفكير ليس بالكلام فقط إنما بوثائق رسمية، ولأول مرة تذيع تسريبات لجلسات وتصريحات حقيقية بالصوت والصورة، حتي نشاهد خياناتهم من تاني.

وتابع الجاهل: نشاهد الجزء المستور، فنشاهد خيرت الشاطر هو يقول "أنا ممكن أطلع مليون يقتحموا ويفجروا كل مقرات الأمن الوطني"،كما أن السبب الثاني لرعبهم من مسلسل الاختيار أنهم يدركون أن مسلسل الاختيار3 ليس مجرد عمل درامي فقط، إنما مسلسل يوثق بالصوت والصورة أحداث وجرائم بشعة ارتكبها جماعة الإخوان الإرهابية في حق الوطن والشعب.

واستكمل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: مسلسل الاختيار3 سيصبح أقوي سلاح نواجه به جماعة الإخوان الإرهابية، ونوعي به جيل الجديد لم يشهد الأحداث.