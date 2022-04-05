/690395/محمد-الحسيني-الاختيار-3-دعوة-للوعي-والإدراك-للحفاظ-على-دعم-واستقرار-الدولة-المصرية

أكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أحداث مسلسل الاختيار فى جزئه الثالث “ القرار”، يعد دعوة للوعي والإدراك للحفاظ على دعم واستقرار الدولة المصرية.

دوت الخليج

محمد الحسيني: الاختيار 3 دعوة للوعي والإدراك للحفاظ على دعم واستقرار الدولة المصرية

وثمن وكيل محلية البرلمان، بالدور الهام الذي تقوم به الدراما فى تشكيل وعى وثقافة المجتمعات، كقوى ناعمة تدعم أمن واستقرار الدولة المصرية، من خلال استراجاع حقبة زمنية هي الأخطر فى تاريخ مصر الحديث، وتوضيح مخططات الجماعة الإرهابية الرامية للنيل من الوطن ومقدراته.

هذا وتدور أحداث مسلسل الإختيار الجزء الثالث” القرار”، حول فترة زمنية مهمة وفارقة فى تاريخ مصر الحديث، وهي فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، وما قدمه رجال الشرطة والجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة التاريخ، حيث يتابع الأحداث من ثورة الـ 30 من يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر.

هذا ويشارك فى بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسمر مرسي، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، ومحمود البزاوي، وناردين عبد السلام، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري.

وكان تناول الجزء الأول من المسلسل قصة استشهاد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء تصديه لهجوم من الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص البطولية لبعض أفراد القوات المسلحة.