/690401/احمد-موسى-أبوالفتوح-زي-الحرباية-ولو-مسك-الحكم-كان-علق-المشانق-للشعب-في-التحرير

قال الإعلامي أحمد موسى أن الإرهابي عبد المنعم ابو الفتوح من أخطر قيادات الاخوان حيث انضم للجماعه كاكثر الاشخاص الإرهابيين شديدين الخطورة.

وتابع موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مضيفا :" ابو الفتوح أعلن اعتزامه لترشحه للرئاسة الجمهورية الأمر الذي أدى إلى فصله ". احمد موسى : ابو الفتوح يتلون كالحرباء مع كافة الاتجاهات لتحقيق مصلحته .. ولو مسك الرئاسة مكان مرسي كان علق المشانق للشعب في ميدان التحرير وتابع الإعلاني أحمد موسى:" الإخوان عمرهم ما كانو صافيين لبعض وباعوا أنفسهم بأنفسهم من أجل المصالح الشخصية أحمد موسى: الإخوان عمرهم ما كانو صافيين لبعض وباعوا أنفسهم بأنفسهم من أجل المصالح الشخصية وتابع موسى :" جماعة الإخوان الإرهابية تشتغل غضبا من التسريبات المعروضة في مسلسل الاختيار ٣". وأكمل احمد موسى : ابو الفتوح يتلون كالحرباء مع كافة الاتجاهات لتحقيق مصلحته .. ولو مسك الرئاسة مكان مرسي كان علق المشانق للشعب في ميدان التحرير ولفت :" قيادات الجماعه الإرهابية يتنصلون من جماعة الإخوان في الأزمات وامام القضاء .. وتمسكو فيها بعد توليهم الرئاسة .

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