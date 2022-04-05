ننشر موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالقاهرة للعام الدراسى 2021 - 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني2022، حيث ستبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الإبتدائى يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتي الثلاثاء الموافق 26/4/2022ولمدة 5 أيام. وسيبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الاربعاء الموافق 27/4/2022 لمده 6 ايام. والنقل للتعليم الفني الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 ولمدة 14 يوم. و امتحانات الصف الثاني الاعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022و لمده 6 ايام أما الصف الرابع الإبتدائى فسيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق12/5/2022 ولمدة 6 أيام. وامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتي الخميس الموافق 19/5/2022 و لمده 6 أيام. وأشار محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية إلي أن امتحانات المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستكون يومي 13/4/2022و 14/4/2022، أما المستوي الرفيع لصفوف النقل فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11/4/2022 وحتي 17/4/2022، وتستمر الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية.

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