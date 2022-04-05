وزير الأوقاف: إعلاء الدستور والقانون أحد أهم ركائز بناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة قام بها وزير الأوقاف إلى المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الدولة، حيث هنأه وأعضاء المجلس بشهر رمضان الكريم، وأهداه نسخة من كتاب الله "عز وجل" بمناسبة الشهر الفضيل، كما أهداه بعض إصدارات وزارة الأوقاف.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس الدولة بدور الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى، سواء من جهة إصداراتها العلمية المتميزة أم من جهة إعداد وتدريب وتأهيل الأئمة، وإحكام سيطرتها على المساجد.
حضر اللقاء كل من المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، والمستشار أسامة الوردانى نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لهيئة الأوقاف المصرية.
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