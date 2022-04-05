فتح باب تلقي طلبات الحج لشركات السياحة ..غدا

أعلنت غرفة شركات السياحة ووكالات السفر ، فتح باب تلقي طلبات الحج السياحي للشركات السياحية الراغبة في تنظيم برامج الحج السياحي لموسم 1443 هـ .

أكدت غرفة شركات السياحة في منشور حمل رقم 97 لسنة 2022 ، ان ذلك في اطار التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة السياحة و الغرفة بشأن بدء الإجراءات والاستعدادات التحضيرية لموسم حج 1443 هـ / 2022 م .

أوضحت الغرفة ان تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات الحج و العمرة ، على أن يتضمن الطلب المستوى الذى ترغب الشركة في تنفيذه ، وذلك اعتبارا من الأربعاء 6 ابريل الجارى ، وحتى يوم الاحد 8 مايو 2022 .

تابعت الغرفة ان ذلك الى حين قيام السلطات السعودية بإخطار السلطات المصرية بكافة الإجراءات و الضوابط الخاصة بموسم الحج .