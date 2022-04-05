استعدادا للحصاد..وكيلا زراعة وتموين الفيوم يتفقدان محصول القمح

جدة - نرمين السيد - تفقد وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الدكتور ربيع مصطفى، يرافقه وكيل وزارة التموين بالمحافظة المهندس سيد حرز الله، اليوم الثلاثاء، أحد الحقول المنزرعة بمحصول القمح صنف جيزة 12 وهو أحد الأصناف شديدة الإصابة بمرض الصدأ وذلك بمركز سنورس، للاطمئنان على الحالة العامة للمحصول قبل الحصاد.





واستعرض وكيل زراعة الفيوم حسب بيان الجهود التى بذلتها مديرية الزراعة بالفيوم بكافة أجهزتها بالتعاون مع الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح وذلك منذ أكثر من 6 أشهر قبل بداية موسم الزراعة والتى تمثلت فى نشر السياسة الصنفية للأصناف المصرح بزراعتها فى محافظة الفيوم والتى تعطى أعلى إنتاجية وتكون مقاومة للإصابات المرضية ومنها الأصناف الحديثة مثل مصر3، سخا 95 وتنفيذ المؤتمرات الموسعة على مستوى المديرية والمراكز.

وشدد وكيل زراعة الفيوم على ضرورة المرور المستمر على مدار الساعة بالاشتراك مع فريق الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح فى الحقول المنزرعة بالمحصول وعدم ظهور إصابته بالصدأ وخصوصاً فى الأصناف الأقل تحملاً للمرض وظهور المحصول بحالة جيدو والسنابل ممتلئة.

من جانبه، استعرض وكيل التموين بالفيوم جهود مديرية التموين فى تجهيز 13 موقعًا لاستلام المحصول ما بين شون أسمنتية تم تجهيزها أو صوامع مجهزة بقدرة استيعابية أكثر من 200 ألف طن، كما تم تشكيل لجان لاستلام المحصول بكل موقع من الزراعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء.

ومن المتوقع، أن يزيد التوريد هذا الموسم عن الموسم الماضى نظراً لزيادة أسعار التوريد والتى قد تصل إلى 885 جنيها للأردب وزن 150 كجم وكذلك تم عملية التطهير لهذه الصوامع لتكون جاهزة لاستقبال القمح هذا العام، كما تم تجهيز أماكن لانتظار السيارات بكل موقع وذلك لتسهيل عملية الاستلام.