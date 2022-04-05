المفتى: الصحابة الكرام نقلوا وصفا تفصيليا لكل سكنات وحركات وأدوات النبى

وأضاف مفتى الديار المصرية، أن الصحابة نقلوا وصفا تفصيليا لكل سكناته وحركاته وأدواته كوصف الأوانى والمكحلة وشكل الحذاء، بل أدق الأشياء المستخدمة، ما يدل على شدة التعلق والحب والاتباع له، حتى بعض الصحابة نقلوا أدق تفاصيل تعامله مع الغير وحلمه وقدرته على ضبط النفس مع المسيئين وعدم الغضب إلا فى محله، وكان من أشد الناس تلمسا للأعذار.
وأكد مفتى الجمهورية، أن هذه الإطلالة من الأخلاق الحميدة، والتشريعات المحكمة تؤكد سمات القدوة الصالحة، وماهية الأسوة الحسنة التى ينبغى سلوكها لمن أراد الصلاح والتقوى ومكارم الأخلاق، سواء فى ذلك الفرد والمجتمع والأمة، وذلك متحقق على وجه معجز فى النبى صلى الله عليه وسلم الذى أمر الله تعالى بالتأسى بهديه وسنته فى قوله تعالى: ﴿لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا﴾ [الأحزاب: 21].
وأثنى مفتى الجمهورية على أحد المراكز البحثية المتخصصة التى تعمل على جمع أحوال النبى صلى الله عليه وسلم فى كل شئون حياته المنقولة من الروايات وكتب التراث المعتمدة التى وصلت حتى الآن لما يقرب من 100 جزء، كما أبدى إعجابه ببقايا آثار بيته الشريف، وهو بيت متواضع صغير مقارنة بغيره من بيوت معاصريه، لافتا إلى بساطة مقتنيات النبى صلى الله عليه وسلم التى شاهدها فى متحف المدينة، من أدوات وأمتعة، حتى عمامته كانت بسيطة وهى تشبه عمامة أهل الصعيد أو العمامة العمانية.
واستعرض مفتى الجمهورية صورا لمنافسة الصحابة على خدمة النبى صلى الله عليه وسلم من شدة حبهم له، وغيرها من صور التواضع والحلم مع المرأة والخدم، ونماذج عديدة من حرصه على الإنفاق على الفقراء والمحتاجين مؤكدا أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا، بل كان زاهدا، وكذلك أزواجه أمهات المؤمنين، فقد كان مهر بعضهن لا يتعدى عن 400 درهم.
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