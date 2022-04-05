عاجل.. تعليم القاهرة تعلن مواعيد امتحانات نهاية العام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/ 2022. ووفقاً لبيان صحفى، اليوم الثلاثاء، جاءت مواعيد الامتحانات آخر العام كالتالى: - الصفان الخامس والسادس الابتدائى: تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 18/ 4/ 2022 وتنتهى 26/ 4/ 2022 (مدة الامتحانات 5 أيام). - الصف الأول الإعدادى العام والرياضى والإعدادى المهنى: يبدأ الامتحان يوم الاثنين الموافق 18/ 4/ 2022 وينتهى يوم الأربعاء الموافق 27/ 4/ 2022 (مدة الامتحان 6 أيام). - سنوات النقل بالتعليم الفنى: تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء الموافق 26/ 4/ 2022 وتنتهى الخميس الموافق 19/ 5/ 2022 (مدة الامتحان 14 يوماً). - الصف الثانى الإعدادى العام والرياضى: يبدأ الامتحان يوم السبت الموافق 7/ 5/ 2022 وينتهى الخميس الموافق 12/ 5/ 2022 (مدة الامتحان 6 أيام). - الصف الرابع الابتدائى: يبدأ الامتحان يوم الأحد الموافق 8/ 5/ 2022 وينتهى الخميس الموافق 12/ 5/ 2022 (مدة الامتحان 5 أيام). - الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية: تبدأ الامتحانات يبوم السبت الموافق 14/ 5/ 2022 وتنتهى الخميس الموافق 19/ 5/ 2022 (مدة الامتحان 6 أيام). - امتحانات المستوى الرفيع للصف الثالث الإعدادية تُعقد فى يومى 13 و 14 أبريل 2022. - امتحانات المستوى الرفيع لصفوف النقل تُعقد وفقاً لظروف كل إدارة تعليمية خلال الفترة بين 11 و17 أبريل 2022. وأوضح البيان أن الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى تستمر وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.

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