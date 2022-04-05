محافظ قنا: قرعة علنية لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بالمدينة للشباب

جدة - نرمين السيد - أعلن أشرف الدوادى محافظ قنا، عن إجراء قرعة علنية لتوزيع أماكن تواجد سيارات الطعام بمدينة قنا، والتى جرى تحديدها بمعرفة الوحدة المحلية لمجلس مدينة وإدارة مرور قنا، مشيرا إلى أن فكرة حصول الشاب على عربة متنقلة لبدء المشروع الخاص به هى من الأفكار الرائدة التى لا تتطلب رأس مال كبير.





وأوضح محافظ قنا - خلال لقاءه مساء اليوم الثلاثاء مع الراغبين فى الحصول على "سيارة طعام متنقلة" - أن 40 مواطنا تقدموا للحصول على "سيارة طعام متنقلة" وتم الموافقة على 38 انطبقت عليهم الشروط، ووجه المتقدمين بشراء سيارة الطعام المتنقلة طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، مؤكدا أنه فى حالة عدم مطابقتها للشروط سيتم رفضها نهائيا، بناء على تقرير اللجنة الفنية المكلفة بفحص تلك السيارات.

وأشار الدوادى إلى أنه من يرغب من المواطنين الذين تم قبول طلبهم للحصول على "سيارة طعام متنقلة" التقدم بطلب الحصول على قرض، لتمويل شراء السيارة من خلال جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو من خلال أحد البنوك، على أن يقوم بالسداد بنظام الأقساط بفائدة بسيطة.

وفى سياق آخر، أكد محافظ قنا استمرار الحملات الرقابية التموينية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الداودى، أن مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنت حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مراكز (فرشوط - قنا – قوص)، أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة تموينية متنوعة، مشيرا إلى أن المخالفات شملت 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر تصرف فى دقيق مخابز، ومحضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر تصرف فى" 10 شكاير" دقيق مخابز، ومخالفة توقف عن الإنتاج.