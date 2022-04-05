غلق مطعم شهير بحوزته لحوم فاسدة فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضه للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.





وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط طنين لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحه للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر، وذلك فور تلقى شكوى المواطنين من المطعم المشار اليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس، لحملات بإشراف من تيسير عبدالفتاح، رئيس حى الهرم، وبمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.