غلق مطعم شهير بحوزته لحوم فاسدة فى الجيزة (فيديو)

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام غير مرخص ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية إلى جانب ضبط طنين لحوم ودواجن ومشتقاتهم غير صالحه للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر، وذلك فور تلقى شكوى المواطنين من المطعم المشار اليه وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.
وتأتى الحملات انطلاقا من دور المحافظة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس، لحملات بإشراف من تيسير عبدالفتاح، رئيس حى الهرم، وبمتابعة من توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.
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