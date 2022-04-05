رئيس موريشيوس يهنئ مصر على توليها رئاسة تجمع الكوميسا

كما هنأ الرئيس الموريشى مصر على توليها رئاسة تجمع الكوميسا، مشيراً إلى أهمية توظيف البنية التحيتة الإفريقية القائمة فى مجال التكامل الإقليمى مثل منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية للنهوض بالتجارة الإفريقية البينية، مشيدا بالدورات التدريبية التى تقدمها مصر لبلاده فى مختلف المجالات.
وأعرب الرئيس الموريشى عن تطلعه إلى الاستفادة من خبرة مصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبرانى وحماية المعلومات، مضيفا أن بلاده ترغب فى تعميق التعاون الثنائى فى مجالات السياحة العلاجية والصناعات الدوائية وتصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، علاوة على تعزيز جهود الترويج السياحى لكلا البلدين لتبادل الوفود السياحية.
ومن جانبها، أكدت السفيرة حرص مصر على النهوض بحجم التجارة بين البلدين، مضيفة أن السفارة تعمل على تنظيم سلسلة من الندوات والأنشطة لتعزيز العلاقات الثنائية فى مجالات السياحة والثقافة والتعليم، كما تسعى لإنشاء رابطة لخريجى الجامعات المصرية فى موريشيوس وكذلك الحاصلين على دورات تدريبية فى مصر فى مختلف المجالات، وهو ما أشاد به الرئيس الموريشى مثمناً جهود السفارة فى تعزيز العلاقات بين البلدين.
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