/690377/عمرو-سعد-مهدد-بالقتل-ويتعرض-للسرقة-في-الحلقة-الرابعة-من-مسلسل-توبه

بدأ مسلسل توبه الحلقة 4، بحالة الحزن والخوف التي سيطرت على توبه وزوجته الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن اكتشف شقيقه الفنان دياب الذي يجسد شخصية ابراهيم خلال أحداث العمل مكانه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل توبه الحلقة 4

يظهر ابراهيم وهو يهدد والدة توبه “عمرو سعد”، بقتله ابنها وبالفعل يذهب للانتقام منه، في حين يطلب عمرو سعد من زوجته بترك المنزل لأيام، وفي ذلك الوقت تذهب والدة توبه إلى طرازن “لطفي لبيب”، لتخبره بأن ابراهيم وجد مكان توبه، فتبدو علمات السعادة على وجه، لتتعجب والدة توبه وتسأله عن السبب ليقول بأن عودة توبه ستعود معه الأموال.

انتشار خبر نجاة توبه في حارته

ينتقل المشهد للفنان صبا مبارك التي تجسد شخصية احسان الواقعة في حب توبه قبل هروبه، وهي تتحدث مع شقيقها حول قيام شخص ما بسرقة البضائع منها ومن المقرر أنه شقيقها الذي يظهر عليه علامات التوتر بعد معرفته بذلك الأمر ويحاول تغيير الحديث، ومن تكتشف أنه مدمن مخدرات لكنه ينكر ذلك ويخبرها بأن توبه على قيد الحياة.

توبه يهرب للمرة الثانية

في ذلك الوقت يظهر توبه وزوجته وهما يتحدثان عن تركهم للمنزل لأيام فترفض زوجته لحين معرفة السبب ليشاجر معها توبه للمرة الأولى من زوجهما دون الكشف عن السبب، ولكن في النهاية يتصلحان وتبدأ رحلة توبه في الهروب من شقيقه للمرة الثانية.

بعد هروب توبة يصل شقيقه ابراهيم لمنزله لكن لم يجده تلك المرة، لكنه يذهب إلى حماه ويهدده هو الأخر.

دياب يتعرض للضرب المبرح بسبب عمرو سعد والأخير يتعرض للسرقة

أثناء خروج دياب من الحارة التي يسكن بها توبه، يتعرض لضرب مبرح من قبل رجال الحارة يبدو أنهم من رجال طرازن، أما عن توبه فيحاول عدد من الأشخاص اختطافه لكنه ينجوا لكن تكشف الحلقة الرابعة من مسلسل توبه بأنه كان كمين لسرقة حقيقة المال الذي يسير بها توبه من قبل رجال “النويري”، الذي يجسد شخصيته خالد المصري والذي يبدو عليه أن واقع في عشق زوجة توبه.

في الوقت ذاته تتعرض صبا مبارك “احسان” للعديد من الم، ايقات من طرازان وأحد شباب الحارة التي يعشقها، وينتهي مسلسل توبه الحلقة الرابعة بأسماء أبو اليزيد التي تواصل سؤلها عن ماذ يخفي عنها.

مسلسل توبه

جدير بالذكر، أنه حققت الحلقة الاولى من مسلسل توبه نفس النجاح، ولكن كانت بعض تعليقات الجمهور على العمل بأنه يشبه إلى حد كبير مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2021، مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وحقق صدى واسع بين رواد السوشيال ميديا.

فجاءت ردود فعل الجمهور على النحو الأتي: “مرو سعد عامل مسلسل طالع فيه شبح وبيقول كلام جامد ومقفي مش مفهوم ودمه تقيل نفس سكة أحمد العوضي كدة ومطلعين صاحبته ولا مراته أسماء أبو اليزيد"، وشببه البعض بمسلسل ملوك الجدعنة فكتب أحدهم: “عمرو سعد عمل ريبوت في توبه لمسلسله ملوك الجدعنة اللي هو اصلا متاخد من سلام ياصحبي”، وبعد التعليقات الأخرى جاءت إيجابية ومشيده بمسلسل توبه، فكتب أحدهم :”لا بس توبة طلع جامد السنة دي”، وكتب الاخر: “حد يعاكس مراته في الشارع، مسلسل توبه فاز”.