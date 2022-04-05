/690376/قرية-سقبل-تستقبل-سيارات-لبيع-اللحوم-والدواجن-بأسعار-مخفضة-ضمن-مبادرة-حياة-كريمة

استقبلت قرية سقبل التابعة لمركز ومدينة أوسيم سيارات اللحوم والمواد الغذائية لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي وذلك في ضوء مبادرة "احنا جنبك" التي أطلقها حزب مستقبل وطن أمانة مركز أوسيم منذ أيام بالتنسيق والتعاون مع قطاع الأمن الغذائي.

دوت الخليج

استقبال سيارات لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية سقيل

وتأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ،وتنفيذاً لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ،والنائب عادل ناصرأمين الحزب بمحافظة الجيزة ،والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجيزة،و بتكليف من الأستاذ أحمد أسعد أمين الحزب بمركز أوسيم وبناءاً علي الطلب المقدم من النائب محمود الصعيدي عضو الهيئه البرلمانيه للحزب الي قطاع الامن الغذائي.

وقال أحمد أسعد أمين الحزب بأوسيم، أنه تم تنظيم عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بقرى مركز أوسيم وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء .

وأضاف أن ذلك من خلال توفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً وبيع اللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار.

وقال أمين الحزب، أن الهيكل التنظيمي بالأمانة أخذوا على عاتقهم منذ البداية، الاهتمام بالجانب الخدمي، والمجتمعي، لتخفيف العبء قدر المستطاع عن كاهل المواطن البسيط.وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل الناس لبناء غدًا أفضل والمضي للأمام نحو الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والتى رفعت شعار نتطلع جميعًا إلى عهد جديد ومشرق من أجل المواطن المصري وتحقيق أحلامهم خلال الفترة المقبلة.