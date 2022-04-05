/690375/هشام-الجاهل-يفتح-ملف-تداول-الشوكولاتة-المستوردة-والتى-تحتوى-على-الخشخاش-كمخدر-في-مكوناتها

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تصريحات للدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، تداول أحد منتجات الشوكولاتة المستوردة من الخارج وتحتوى على نبات الخشخاش في مكوناتها.

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وأضاف الجاهل: كما تم تداول صورا لهذه المنتجات، والتى انتشرت فى الاسواق بشكل ملحوظ بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

هشام الجاهل يفتح ملف تداول الشوكولاتة المستوردة والتى تحتوى على الخشخاش كمخدر في مكوناتها

وأكد عضو مجلس النواب، أن تعاطي هذا النوع من الشيكولاته والذي يحتوى على أنواع من المخدرات، بالإضافة لمخالفتها للقانون وتشكيلها جريمة تعاطي للمخدرات، تكون سببا فى الفصل من الوظيفة والذي يظهر فى تحاليل تعاطي المخدرات الذي يتم بصفة دورية على الموظفين، وربما من يتعاطاها لا يعلم ان بها مواد مخدرة.

وتساءل هشام الجاهل: أين دور وزارة التموين فى مراقبة الأسواق المصرية وكيف وصلت مثل هذه المنتجات إلى الأسواق المصرية؟، وكيف يتم بيعها بالمولات ومحطات البنزين بشكل طبيعي دون أن يتم ضبطها من قبل الجهات الرقابية؟.

وطالب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بشن حملات تفتيشية للتأكد من صحة ما يتم تداوله، للوقوف على حقيقة انتشار هذا النوع من المنتجات ومن المسئول عنه وكيف تم استيراده وتداوله بالأسواق المصرية.