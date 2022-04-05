النائب طارق الشيخ: حصد القاهرة المركز الأول إفريقيا في مؤشر المدن العالمي مكسب جديد للسياحة المصرية

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قال النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، إن تصدر القاهرة ومجيئها في المركز الأول إفريقيا في مؤشر مدن الأعمال، انعكاس لحجم التنمية والتطور، التي تشهده البلاد على يد الرئيس السيسي.

دوت الخليج

نائب الشيوخ: حصد القاهرة المركز الأول إفريقيا في مؤشر المدن العالمي مكسب جديد للسياحة المصرية

وأضاف عبد الهادي في تصريحات له اليوم، أن القاهرة الأولى افريقيا في مؤشر المدن العالمي فيما يخص أداء وممارسة الأعمال وبناءًا على أربعة محاور هامة هي الاقتصاد والمجتمع والمناخ العام للأعمال، وكاريزما المدينة من حيث جاذبيتها سياحيًّا وثقافيًّا وعلى مستوى الطبيعة الخلابة.

ونوه النائب طارق عبد الهادي، بأن القاهرة سبقت كل الدول الأفريقية والجزائر وجنوب أفريقيا والمغرب وغيرهم والذين جاءوا في الترتيب بعد القاهرة في المؤشر، لافتا إلى أن تصدر العاصمة القاهرة مؤشر مدن الأعمال العالمي لعام 2022، والذي رصد قائمة أعلى 8 مدن إفريقية، على مؤشر مدن الأعمال، إنجاز حقيقي يحسب للقيادة المصرية، التي لم تتوانى عن بذل مجهودات مضاعفة لتطوية القاهرة وأحيائها واستكمال خدماتها ومبانيها وآثارها الخالدة.

واختتم نائب الشيوخ، بالتأكيد على أن تصدر العاصمة القاهرة مؤشر مدن الأعمال العالمي أفريقيا، مكسب جديد للسياحة المصرية، يضيف إليها وإلى جاذبية المواقع السياحية المصرية.

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السيسي، اجتمع مع الحكومة، اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان"، حيث بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.