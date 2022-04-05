/690369/أمانة-أوسيم-تستهدف-إحلال-وتجديد-أعمدة-الإنارة-بقرية-الكوم-الأحمر

قامت الوحدة المحلية بالكوم الأحمر بتركيب العديد من كشافات الإنارة بشوارع القرية بصفة عامة وقريية الكوم الاحمر بصفة خاصة وذلك بناءاً علي الطلب المقدم من أمانة حزب مستقبل وطن بأوسيم إلى الاستاذ هشام مظهر رئيس الوحدة المحلية بالكوم الاحمر بضرورة انارة العديد من الشوارع وذلك بعد ورود شكاوى من الأهالى داخل القرية بسبب الظلام السائد بالقرية.

دوت الخليج

حزب مستقبل وطن يستهدف إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بقرية الكوم الأحمر

وقد تم إنطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشارعبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب ،وتنفيذاً لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب ،والنائب عادل ناصرأمين الحزب بمحافظة الجيزة ، والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجيزة، و بتكليف من الأستاذ أحمد أسعد أمين الحزب بمركز أوسيم الي الوحده الحزبيه بالكوم الاحمر.

وقال أحمد أسعد أمين الحزب بأوسيم أن الحزب يثمن دور الوحدات المحلية في التعاون المطلق مع الأمانة لتلبية احتياجات المواطنين بالقري الريفية لإنارة الشوارع المظلمة التي تساعدهم في الحركة الليلية لهم ولأبنائهم الصغار.

وأضاف أن الحزب يستهدف مخاطبة الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أوسيم بضرورة وسرعة إحلال وتجديد كافة أعمدة الإنارة في مختلف الشوارع لترسيخ الأمن والأمان والطمأنينة لجموع المواطنين داخل المركز خاصة في التحركات الليلية .

وأوضح أن حزب مستقبل وطن يعمل من أجل الناس لبناء غدًا أفضل والمضي للأمام نحو الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية والتى رفعت شعار نتطلع جميعًا إلى عهد جديد ومشرق من أجل المواطن المصري وتحقيق أحلامهم خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفاعليات التي تخفف الأعباء عن كاهل المواطنين تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة.