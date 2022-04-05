/690367/طه-إسماعيل-يهاجم-والبدري-يعاتب-والسبب-جماهير-الأهلي

قال الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، انه مستاء من اداء المنتخب المصري، مضيفا:” أنا حزين بسبب عدم تأهل مصر لكأس العالم " .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج العرافة تقديم الاعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، منوها ان تدريبه للناشئين امر يسعده منوها:” عمري ماستغنيت عن النجوم الكبار ولما كنت مدرب مساعد لمانويل جوزيه وبنحط أسماء التشكيل وأنا اللي صممت أحط الناشيء أحمد بلال في القائمة وقولتلهم هيبقى أحسن هداف وبعد سنتين بقي هداف الدوري " .

تراجع اللياقة البدنية للاعب احمد بلال

وتابع البدري:” على الرغم من تراجع اللياقة البدنية للاعب احمد بلال الا اني طول عمري مؤمن بيه وأنا مش بجامل.. وماكنتش ساعتها مقتنع بأدائه البدني ولكن كنت مقتنع بقدراته الفنية ، وهذا الامر كان له دور في ترك النادي الأهلي.

وعن انتقاد طه إسماعيل المحلل الرياضي ، والذي قال :” البدري ترك النادي الاهلي وذهب لبيراميدز وكان هناك تصريحات غير مستحبه منه.. كما انه غير محبوب من جماهير النادي الاههلي بالشكل الكبير.. وله مواقف غير محبذه وضد النادي، قال البدري:” انا بعتب عليه وبكنله كل احرتام وحزنت من هذا الكلام “.

حسام البدري يعاتب الدكتور طه إسماعيل

وتابع :” بنزل الشارع وبشوف جماهير النادي الأهلي بيحبوني إزاي.. وبشوف تقدير الناس ليا.. و الناس بتيجي تتصور معايا”.

ونوه:” ما ينفعش يا دكتور طه تفصل حبي وعشقي لجماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي.. لاني سوف افضل مرتبط بالنادي والجماهير”.

عدم التوقع بشكل صحيح

واكمل حسام البدري :” جالي عرض من فريق منافس.. وروحتله ولكن لم اتوقع ردود الفعل حينها “ ماتوقعتش صح”.