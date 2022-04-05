/690360/شيرين-رضا-معرفش-مين-أحلام-ولا-سمعتها-وتايسون-بيضحكني

جاءت الفنانة شيرين رضا الضيفة الرابعة في برنامج حبر سري المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وصرحت خلال الحلقة العديد من التصريحات النارية.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة شيرين رضا في الحلقة الرابعة من حبر سري في رمضان

انتقل البرنامج إلى فقرة إختيار فنان أو فنانة من ضمن 3، والتي بدأت بـ احمد مالك، محمد ممدوح، محمد فراج، وحينها قالت شيرين: التلاتة صحابي وانا بحبهم، واختار تايسون عشان بحبه أوي.

وحينما سألتها أسما عن رأيها في الجدل المثار حول تايسون بسبب مخارج ألفاظه، قالت: الناس مش هتبطل تنتقد، وكانت لما بيجي مشهد مالك وتايسون نقول الفقرة الهندي ابتدت ومكناش بنفهمهم، تايسون بيتحر اوي عشان ضخم ف مخارج الفاظه مش بتطلع صح وكله بسبب ظروف العمل اللي مينفعش نشغل فيها تكيفات عشان الصوت.

وقالت عن محمد فراج: فراج هايل بحبه جدًا وحاسه انه مظلوم في نجوم جيله وبطولته اتأخرت بس جايه.

وعن أحمد مالك قالت: بيشتغل على نفسه، لما بيخلص شغله بيروح يتعلم الرقص والغنا بيعمل ماسترز ومره واحده هنلاقيه جايب كل الحاجات وجايلنا.

وحينما سألتها أسما عن أكثر شخص مرح بهم، قالت شيرين: اكتر واحد بيضحكني تايسون.

شيرين رضا و3 فنانات

وبعد ذلك تم تخييرها بين ثلاث فنانات وهم تارا عماد وهدى المفتي ورنا رئيس، قاالت شيرين: تارا عماد وهدى المفتي معتقدش انهم لسه اخدوا فرصتهم مظبوطة واللي بتور هما عندهم ايه، وأردفت عن رنا رئيس قائلة: رنا رئيس جالها الفرصة واشتغلت بيها.

شيرين رضا وهنا الزاهد وأحلام ويسرا

وعن تشبيه الجمهور هنا الزاهد بها قالت: هنا الزاهد بموت فيها لذيذة وفرفوشة وكوميديانه.

ولكن حينما تطرق الحديث عن المطربة الإماراتية أحلام، قالت: احلام معنديش حاجة اقولهالها انا معرفهاش ومعرفش صوتها ولا سمعته.

وقالت شيرين رضا عن يسرا: حبيبة قلبي واحنا صحاب وهي ست طيبة وجدعة وبتحب شغلها وعندها طاقة واحنا ولا حاجة جنبها، ومينفعش حد يقلدها أو يكون خليفة ليها كل واحده بشخصيتها مينفعش.

وعندما سألتها أسما عن تامر حبيب، قالت: حبيبي ومن اطيب الناس على سجيته وبيعمل اللي هو عايزه زيي عشان برج السرطان، ومقصر في حق نفسه وعايز ينبسط، هو موهوب وهيشتغل اقوله وحشتني ويلا ارجع بقى عشان عندك شغل.