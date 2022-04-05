/690355/شيرين-رضا-عن-مواصفات-فتى-أحلامها-يكون-بيضحكني

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة حلقة رابع أيام شهر رمضان الكريم من برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، وذلك عبر شاشة قناة القاهرة والناس في تمام الساعة 6.20 مساءً.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات الفنانة شيرين رضا بشأن مواصفات فتى أحلامها وذلك خلال السطور القادمة.

مواصفات فتى أحلام شرين رضا

وتطرق الحديث حول مواصفات فتى أحلام شيرين رضا، كما قالت أنها ليس لديها وقت للحب، حيث قالت: معنديش وقت للحب والمناهدة، وتابعت: مواصفات رجل احلامي يكون بيضحكني وكريم محترم ومؤدب دي الحاجات الاساسية وده المفروض يبقى موجود، والزيادة اللي عليها يبقى دمه خفيف ومثقف ودكتور، وأردفت شرين قائلة: نفسي ابقى دكتورة.

وبشأن التساؤلات التي دارت حول رفضها الزواج من أحمد الفيشاوي قال: انا مش هتجوز لا هو ولا غيره عشان معنديش وقت وهو كان بيهزر.

وعن زواجها مرة أخرى قالت: انا فشلت مرتين واتعلمت من صغري اني لما افشل في حاجة مكررهاش تاني ومفيش حد اتجوزه ومبتعاكسش، بس اللي عايز يتجوزني يحارب، بس لو حد قرب مني ونغمش بردو مش هتجوز.

برنامج حبر سري رمضان 2022

ومن الجدير بالذكر، أن يضم برنامج حبر سري رمضان 2022 مجموعة كبيرة من الضيوف من النجوم والمشاهير مثل أمير كرارة ولاعب كرة القدم محمود كهربا، والدكتورة هالة سرحان ووائل جسار وعمرو يوسف ودينا الشربيني وحنان مطاوع وأحمد السعدني وآخرين.

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنانة شيرين رضا حاليًا مسلسلها الجديد” شغل في العالي” الذي تشارك به الفنانة فيفي عبده ويعرض عبر شاشة قناة النهار الفضائية طوال شهر رمضان.

وتدور أحداثه حول مشاركة فيفي عبده وشيرين رضا في النصب في إطار كوميدي لايت حيث ظهرت في الحلقة الماضية فلاش باك يكشف تقابل “فيفي”، و"شيرين" حيث كانت شيرين رضا تحاول الانتحار من أعلى كوبري قصر النيل، بعدما تعرضت للنصب من زوجها والزواج عليها.

حيث أنقذتها فيفي سريعًا لتتحول القصة لعقدة نفسية بالنصب المستمر على الرجال، ويضم المسلسل في بطولته بجانب فيفي عبده، وشيرين رضا عدد من الفنانين مثل توني ماهر، مروان يونس، كريم سرور، بيومي فؤاد، بسمة داود،وغيرهم، والمسلسل من تأليف حسين مصطفى محرم، والإخراج لـ مرقس عادل.