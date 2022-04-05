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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في جنوب السودان وفي إطار متابعة زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جنوب السودان، لتعميق التعاون المشترك بين الدولتين تم اليوم إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إهداء إلى جنوب السودان، تحت إشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

دوت الخليج

الزراعة: إرسال 2 مليون جرعة لقاحات للثروة الحيوانية إلى دولة جنوب السودان الشقيق

وصرح د محمد سعد مدير معهد الأمصال واللقاحات البيطرية بوزارة الزراعة أن اللقاحات التي إرسالها هي من انتاج المعهد وتهدف إلى حماية الثورة الحيوانية في جنوب السودان من الامراض الوبائية كما تم كذلك ايفاد وفد من الساده الباحثين والاطباء البيطريين للدعم الفني للجانب السودانى الشقيق

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس السيسي، اجتمع مع الحكومة، اليوم لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان"، حيث بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال التنسيق العام بالحي الحكومي، وكذلك الإنشاءات الجارية بالطرق والمداخل الرئيسية للعاصمة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.

كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل المدينة التراثية والحي اللاتيني، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة.

كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، بكافة مكوناته الفندقية والسياحية والخدمية، حيث وجه السيد الرئيس ببذل كافة الجهود لتقديم تلك البقعة المقدسة من أرض مصر للإنسانية ولجميع الزائرين من أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.