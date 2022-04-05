المديرة الإقليمية للبنك الدولى: ندعم مصر فى ظل رئاستها لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وثمنت بانجستى جهود وزارة التعاون الدولى، لتنشيط أدوات التمويل المبتكر فى مصر من خلال المباحثات مع شركاء التنمية، موضحة أن البنك الدولى لديه خبرة متراكمة من خلال التعامل مع العديد من البلدان فى أدوات التمويل المبتكر والمختلط وهو ما يمثل فرصة كبيرة للتعاون.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، الدكتورة مارى بانجستى، المديرة الإقليمية لتنمية السياسات والشراكات بمجموعة البنك الدولى، فى بداية زيارتها لمصر التى تعمل على تنسيقها وزارة التعاون الدولى، لعقد عدد من الاجتماعات فى إطار التعاون مع الحكومة المصرية فى ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

حضر الاجتماع عددا من مسئولى البنك الدولى وهم مارينا ويس، المدير القطرى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى، وروبير بوجودا، مدير العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وياسمين الحينى، المسئول القطرى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وعادل عباس، مسئول ملف التغيرات المناخية، إلى جانب فريق عمل وزارة التعاون الدولى.

وشهد اللقاء، إلى جانب استعراض عدد من المبادرات والجهود الدولية ذات الصلة فى ظل ضرورة ترجمة الالتزامات إلى واقع وهو ما يحقق رسالة COP27، مباحثات فى عدد من الملفات على رأسها رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تقدم البنك الدولى بعدد من المقترحات للتعاون مع الحكومة، من بينها تنفيذ مشروعات تنموية، وتقديم الاستشارات الفنية على المستوى الوطنى والإقليمى.

كما تطرق اللقاء إلى المشروعات الجارية مع مجموعة البنك الدولى فى قطاع البيئة، والاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولى، وأيضا التعاون فى مجالات التحول الأخضر والمبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة"، وكذلك إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاصة بمصر CCDR، والذى يهدف إلى تقييم المخاطر التى تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية وهى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، والمدن المرنة والاقتصادات الساحلية.

وأكدت المشاط على العلاقة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى الذى يعد أحد أكبر شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، حيث تتنوع محفظة الشراكات الجارية مع البنك فى العديد من القطاعات التنموية ذات الأولوية للدولة لدعم أجندة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 على تعزيز جهود العمل المناخى والتحول الأخضر فى مصر وعلى مستوى قارة إفريقيا، والعالم أيضا، لافتة إلى أن مصر بدأت فى اتخاذ خطوات واضحة نحو دعم جهود التحول الأخضر من خلال تدشين مجلس وطنى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتحديد المشروعات فى القطاعات المختلفة الخاصة بدعم التحول الأخضر وجهود العمل المناخى لتوفير التمويلات التنموية لهذه المشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين.

وأشارت المشاط إلى التنسيق المستمر والمباحثات مع البنك الدولى وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة فى مجالات التحول الأخضر، وتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، فى إطار يوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولى عن الإجراءات التى تتخذها الدولة لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة والتوسع فى أدوات التمويل الأخضر، حيث أصدرت الحكومة أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، كما تم تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص من قبل مؤسسة التمويل الدولية لصالح البنك التجارى الدولى خلال العام الماضى بقيمة 100 مليون دولار، وأصدرت هيئة الرقابة المالية تعليمات للقطاعات التابعة لها لتعزيز جهود التمويل الأخضر.

وأضافت أن مصر تمتلك العديد من نماذج المشروعات الناجحة فى جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذى ساهم فى تمويله عدد من شركاء التنمية من بينهم مؤسسة التمويل الدولية، وكذلك مشروعات معالجة المياه مثل مصرف بحر البقر ومحطة معالجة مياه الجبل الأصفر، لافتة إلى أنه بجانب المشروعات التى يسهم فى تمويلها شركاء التنمية فإن هناك قصص نجاح أخرى من خلال الشراكات بين القطاعين الحكومى والخاص حيث يتم من خلال هذه الآلية تدشين أول ميناء جاف فى مدينة السادس من أكتوبر ويسهم فيه أيضا البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال مارس الماضى، بمشاركة قيادات البنك الدولى، حيث تم توجيه الدعوة له للمشاركة فى إطلاق إطار الشراكة القطرية بين مصر والبنك الدولى فى القاهرة فى يونيو المقبل، وكذا المشاركة فى منتدى مصر الثانى للتعاون الدولى Egypt-ICF، كما تناول الاجتماع ملفات مشتركة مهمة من بينها تمويل سياسات التنمية واستضافة مصر لقمة المناخ والتعاون مع البنك الدولى فى هذا الإطار.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى مشاركتها فى مؤتمر البنوك الخضراء، خلال أسبوع المناخ بدبى، ولقاءاتها مع صناديق الاستثمار فى المناخ CIF، خلال زيارة المملكة المتحدة الشهر الماضى، وشملت المباحثات أيضا، إطلاق تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر الذى يعمل على إعداده البنك الدولى بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولى.

جدير بالذكر أن مصر تعد من الدول التى تتمتع بشراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولى، حيث تصل حجم محفظة التعاون الإنمائى الجارية 5.5 مليار دولار، لتمويل 15 مشروعا فى عدة قطاعات تنموية مثل النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والإسكان والصرف الصحى والتنمية المحلية والبيئة، ووجهت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولى لتمويل القطاع الخاص، فى عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص فى مصر.