محافظ سوهاج: رصف 26 شارعا بالإنترلوك بحى غرب مدينة سوهاج

جدة - نرمين السيد - قال محافظ سوهاج طارق الفقى، إن الوحدة المحلية لحى غرب مدينة سوهاج قامت بأعمال تطوير ورصف 26 شارعا فرعيا ببلاط الإنترلوك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة.





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