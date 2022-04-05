بـ«الاختيار 3»: يسرد ملحمة التضحيات للأجهزة الأمنية ويساهم في زيادة وعي المواطنين..ونشط ذاكرة المصريين وأعاد ما قدمه الشعب والجيش والشرطة للحفاظ على الوطن

/690368/بـالاختيار-3-يسرد-ملحمة-التضحيات-للأجهزة-الأمنية-ويساهم-في-زيادة-وعي-المواطنينونشط-ذاكرة-المصريين-وأعاد-ما-قدمه-الشعب-والجيش-والشرطة-للحفاظ-على-الوطن

أشاد بعض نواب البرلمان، بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار3" القرار غير مفهوم الدراما في شهر رمضان، مؤكدين أن الدراما الوطنية التي تهدف لتوعية الشباب بأحدث فترة مهمة فى تاريخ مصر سمة مميزة للشهر الكريم، من خلال تعميق الوعى لإدراك ما قامت به الدولة المصرية جيشا وشرطة في مواجهة القوى الإرهابية التي حاولت على مدار سنوات النيل من أمن واستقرار الوطن.

ويرصد موقع دوت الخليج فى هذا التقرير بعض تعليقات النواب، على الحلقات الأولي من مسلسل الاختيار 3 ” القرار” كالآتي:

هالة أبو السعد: مسلسل الاختيار نشط ذاكرة المصريين وأعاد لنا ما قدمه هذا الشعب وجيشه وشرطته من أجل الحفاظ على هذا الاختيار

حيث أشادت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بالمسلسل، موضحة أنه يخلد دور الشهداء الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن، واحداث فارق في المجتمع وخاصة بالنسبة للأجيال القادمة في بث روح الوطنية والتضحية في سبيل هذا الوطن والدفاع عنه، أو في طرح قضايا جديدة مقترنة بالخيال العلمي والمستقبل كما في مسلسل "النهاية" والذي فتح آفاق جديدة للتنوع والابتكار في الأعمال الدرامية.

وأردفت هالة ابو السعد، أن مسلسل الاختيار يعمل على تنشيط الذاكرة المصرية، عبر استعراض تلك الأحداث وتوثيقها حتى لا تغيب عن العقل الجمعي للمواطن، كما يساهم هذا العمل في رفع روح الولاء والانتماء لدى بعض الفئات العمرية التي لم تعاصر تلك الاحداث، ومن هنا تظهر قيمة هذا العمل الدرامي في سرد وتوثيق تلك الوقائع والاحتفاظ بها للأجيال القادمة.

وقالت عضو مجلس النواب، أن هذا العمل التاريخي يعمل على تفنيد الأفكار المتطرفة، حيث ارتكز الاختيار في اجزاء من حلقاته ومشاهده على فلسفة المناظرات الفكرية، عبر محاولة التمييز بين الأفكار المغلوطة والمشوهة التي ترتكز عليها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والعمل على تفنيدها وتفكيك المقاربات الفكرية والتنظيمية التي اعتمدتها تلك الجماعات في استقطاب وتجنيد عناصرها.

وأوضحت : كما أبرزت حلقات المسلسل نجاح تلك الجماعات والتنظيمات في تغليف تحركاتهم وإرهابها بغلاف الدين عبر تفسيرات دينية مغلوطة لا تتماشى مع صحيح الإسلام.

وفى النهاية وجهت هالة أبو السعد، وكيلة المشروعات الصغيرة، التحية والتقدير للجيش والشرطة المصرية على دورهم الوطني فى حماية مصرنا الحبيبة، ووجهت التحية لروح الشهداء الأبرار، مطالبة بتكثيف مثل هذه الأعمال الوطنية التى تعمل على توعية الجيل الجديد من الشباب بالبطولات المصرية.

النائب سليمان وهدان :«الاختيار3» دراما وطنية تعمق الوعي لدي الشباب

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن المسلسل غير مفهوم الدراما في شهر رمضان، حيث أصبحت الدراما الوطنية سمة مميزة للشهر الكريم، والتي تعمل على تعميق الوعى خاصة لدى الشباب، لإدراك ما قامت به الدولة المصرية جيشا وشرطة في مواجهة القوى الإرهابية التي حاولت على مدار سنوات النيل من أمن واستقرار مصر.

وقال عضو مجلس النواب، إن مسلسل الاختيار 3 جاء ليوثق مرحلة هامة من عمر مصر، بعد وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى حكم مصر، ومحاولاتهم الفاشلة لأخونة الدولة المصرية، من خلال نشر عناصرهم في كل المؤسسات بهدف السيطرة عليها.

وأَضاف وهدان، أن المسلسل كشف للشعب المصري مخططات الجماعة الإرهابية للإضرار بمصر من أجل تحقيق مصلحة الجماعة، والضريبة التي دفعها رجال القوات المسلحة والشرطة والشعب المصري لحماية هذا الوطن من مخططات الجماعة الإرهابية، والتي كانت سببا رئيسيا في إفشال مخططاتهم.

كما وجه "وهدان"، التحية لكافة مؤسسات الدولة التي وقفت حائط صد، ضد هذه المحاولات، وحمت إرادة الشعب المصري في ٣٠ يونيو، الثورة التي انقذت مصر من الفاشية الدينية و حافظت على الهوية المصرية.

النائبة أمل رمزي تشيد بـ«الاختيار 3»: يسرد ملحمة التضحيات للأجهزة الأمنية ويساهم في زيادة وعي المواطنين

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بمسلسل «الاختيار 3»، مؤكدة أنه عمل ضخم يوثق أحداث حقيقية مرت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.

وقالت النائبة أمل رمزي، إن مسلسل «الاختيار» ساهم في زيادة الوعي بأهمية الأمن القومي المصري والمخاطر التي يتعرض لها، من خلال تجسد المخاطر التي تعرضت لها مصر في الفترات السابقة، وما زالت موضع وجود مما ساعد على المشاركة من قبل الشعب المصري بكافة أطيافه أن ينشغل بأهمية الأمن القومي المصري.

وتابعت رمزي، أن مسلسل «الاختيار» ساهم في اطلاع المشاهد على الكثير من الأحداث التي مرت أمام الجميع ولكنها لم تكن بهذا التجسيد والتفاصيل، منوهة إلى أن تجسيد هذه الأحداث خلقت وعيا لدى المواطنين بأن المرحلة الراهنة والقادمة تحتاج إلى مزيد من التكاتف بين الشعب والدولة لمواجهة التحديات.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مصر مرت بأحداث كبيرة خلال السنوات الماضية وأبرزها العمليات الإرهابية التي كانت تقف خلفها الجماعات المتطرفة والتي كانت تريد إسقاط الدولة المصرية، لافتة إلى أن وعي الشعب المصري وحرص قيادته على البلاد وأمنها استطاعا أن يحافظا على الدولة وأمنها القومي.

ونوهت النائبة أمل رمزي إلى أن هناك العديد من المخاطر الأمنية والحدودية التي تتعرض لها الدولة المصرية وساهم الشعب المصري العظيم وقيادته وجيشه وشرطته في الحفاظ على أمنها وحدودها، مؤكدة أن الشعب المصري لديه من الوعي ما يميزه عن غيره مما ساهم في الحفاظ على دولته.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة استمرار مثل هذه الدراما التي تعمل على صياغة مجموعة من الرسائل والكشف عن عدة حقائق وتوثيقها بهدف تنشيط الذاكرة عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار، مؤكدة أن الشعب المصري قادر على مواجهة كافة التحديات والأزمات بفضل قيادته الحكيمة ووعيه الناضج.