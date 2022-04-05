/690365/الحلقة-الرابعة-من-مسلسل-يوتيرن-تكشف-هوية-الشاهد-على-حادث-ريهام-حجاج

مسلسل يوتيرن الحلقة الرابعة استهلت بنقل والد يارا -توفيق عبد الحميد- للمستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة، ومن ثم انتقلت عائلته إليه مسرعة للاطمئان عليه.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل «يوتيرن» الحلقة 4.

زوج ريهام حجاج يعلم بتقابلها مع كريم قاسم

عادت يارا وزوجها يوسف للمنزل، وسألها الأخير عن سبب عدم إخبارها له برؤية خالد -كريم قاسم- في العيد ميلاد، وذلك بعدما علم من والدة خالد، وبررت له ذلك برغبتها في عدم إزعاجه خاصًة أنه كان على خلاف مع شقيقته.

استكمل الثنائي حديثهما ليسألها يوسف إذا كانت أخبرت والدها بالسر الذي يجمعهما، محذرها بأنه لن يضمن رد فعله إذا اكتشف أنها تخفي عنه شيئًا، لتتوتر الأخيرة.

نانسي صلاح تكشف عن أمنيتها من الزواج بزوج ريهام حجاج

انتقل المشهد التالي إلى سارة وناسي صلاح الذي أخذ يتبادلا الحديث حول رفض الأولى الزواج من يحيى وتأجيل الأخيرة الإنجاب وذلك لأنها كانت تريد الزواج من يوسف.

ذهب خالد وهشام لزيارة توفيق عبد الحميد والد يارا بعد تعرضه لوعكة صحية، وإذا بخالد يتلقى اتصال هاتفي من يارا ويرى والدها اسمها على الموبايل، فيصدم.

محمود حافظ الشاهد على حادث ريهام حجاج

عاد محمود حافظ الشاهد على حادث خالد ويارا وأرسل لها ظرف آخر به رقم هاتفه لتتحدث إليه، وعندما تحدث إليه حذرها إذ لم تقابله سيعرض الدليل على النيابة، وسرعان ما طلبت خالد وأخبرته بضرورة أن يتقابلا.

نانسي صلاح تحاول التقرب من زوج ريهام حجاج

على الجانب الآخر، حاولت أميرة -نانسي صلاح- التقرب من يوسف زوج صديقتها يارا بالتفكير سويا في خطة لإقناع شقيقته يارا بالزواج فضلًا عن محاولتها الإيقاع بينه وبين يارا.

تقابلت يارا مع خالد في محاولة منها لإقناعه بمقابلة الشاهد على الحادث، لكن الأخير رفض رفضًا قاطع واقترح عليها أن يتحدث إليه عبر الهاتف لتنتهي بذلك أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الرابعة.

قصة مسلسل يوتيرن

تدور قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول الزوجة التي تعمل ضابطة ملاحة، واضطرت لسماع أوامر زوجها وترك عملها لتنعزل عن العالم بسبب غيرته المرضية عليها، وبمرور الوقت تنقطع علاقتها بصديق طفولتها إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها وتتغير معه أحداث المسلسل بالكامل.

يشارك في أحداث مسلسل يوتيرن عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة نانسي صلاح، توفيق عبد الحميد، ومحمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وتقوم بدور البطولة الفنانة ريهام حجاج.