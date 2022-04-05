/690359/رد-فعل-مفاجئ-من-هنا-الزاهد-بعد-رؤيتها-لـ-رامز-جلال-ببرنامج-رامز-موفي-ستار

كان رد فعل هنا الزاهد على الفنان رامز جلال بعد رؤيتها له بعد مقلبه في برنامج “رامز موفي ستار” مفاجئ، فهي لم تنهال عليه بالضرب أو السب كام يفعل الكثير من الضيوف، بل اكتفت بالانهيار بالبكاء.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير رد فعل هنا الزاهد على بملقب رامز جلال خلال برنامج رامز موفي ستار

وبدأت هنا الزاهد تقول باكية: “لا لا حرام عليك بجد”، وعن أصعب لحظتها تحدثت عن الثعبان وانقلاب العربة بها.

وكانت قد انهارت هانى الزاهد بالفعل من مقلب رامز منذ أول دقيقة، وبدأت بقول: “يارب، مش عايزة أموت دلوقتي، أنا هرجع، الحقوني”، وغيرها من الكلمات التي أعربت بها عن انهيارها.

وتعد هنا الزاهد الضيفة الثالثة على برنامج “رامز موفي ستار”، في رمضان 2022 الذي يعرض على قناة mbc في تمام الساعة السادسة والثلث مساء.

تفاصيل برنامج رامز موفي ستار

جدير بالذكر أنه تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

تتر برنامج رامز موفي ستار

هذ ويغني رامز جلال أغنية تتر البرنامج، والتي تقول كلماتها: "رامز رامز موفي ستار.. استر استر يا ستار.. اللي فات كان دلع.. واللي جاي وجع وجع.. النجم نجم وانت نجم كبير عالي المقام.. هوليوود شافوك واختاروك سيبك من الأجر كام.. العالمية بتناديك والعين.. هتعدي يا ابن الإيه وتقف بطل قصاد فان دام.. بالصلاة بالصلاة على النبي.. الأكشن عربي مهواش أجنبي.. ولا ضغط كل دي إشاعات على النت.. الصلاة بالصلاة الصلاة على النبي.. الضرب هييجي هنا في مقلبي".