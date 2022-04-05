/690356/مش-عايزة-اموت-دلوقت-هنا-الزاهد-تنهار-في-الدقيقة-الأولى-من-مقلب-رامز-موفي-ستار

انهارت الفنانة هنا الزاهد بالكباء والصريخ في الدقيقة الأولى من مقلب رامز موفي ستار على عكس باقية النجوم الأخرين الذي ظهر عليهم علامات التماسك في البداية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير انيهار هنا الزاهد في الدقيقة الاولى من برنامج رامز جلال

وقالت هنا الزاهد بعد الكلمات المعربة عن شدة خوفها وتوترها، منها: “يارب”، “مش عايزة أموت دلوقت”، “حاسة اني عايزة أرجع”، “الحقوني ياجماعة”، وغيرها من الكلمات التي حاولت ان تستنجد الجمهور بها.

وتعد هنا الزاهد الضيفة الثالثة على برنامج “رامز موفي ستار”، في رمضان 2022 الذي يعرض على قناة mbc في تمام الساعة السادسة والتلت مساء.

تامر حسني يصور فيلم جديد بالتعاون مع هنا الزاهد

من ناحية اخرى، تخوض الفنان ه هنا الزاهد تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر حسني، أتى بعنوان «بحبك»، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

الفيلم من إنتاج سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوق، وبطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي المرغني، والفنان مدحت اسماعيل.

هنا الزاهد تعرب عن سعادتها بمشاركة في فيلم بحبك

وأعربت هنا الزاهد عن مشاركتها في فيلم «بحبك»، بجانب مكتشفها تامر حسني، فنشرت صور من كواليس تصوير العمل وعلقت عليها، قائلة: «اول مسلسل تقريبا مثلته كان مع تامر ودلوقتي بتعامل معاه في الفيلم مش ممثل بس و مخرج الفيلم.. شكرا على كل تفصيلة بتقولهالي ك مخرج، وعلى بجد مجهودك اللي بشوفوا قدامي .. ان شاء الله يعجبكم و يكرمنا يارب».

ضيوف برنامج رامز موفي ستار

تضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.