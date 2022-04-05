الرئيس السريلانكى يعرب عن تقديره لمصر ويثمن الروابط الوطيدة بين الدولتين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السريلانكى للسفير المصرى ماجد مصلح، بالقصر الجمهورى بكولومبو.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اليوم الثلاثاء- أن الرئيس السريلانكى رحب بإطلاق عدد من المبادرات وإحياء فعاليات مشتركة بين الدولتين خلال العام الجارى احتفالاً بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية، وكذلك الإسراع فى إتمام الإجراءات الخاصة بإبرام عدد من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون بين الدولتين فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين مصر وسريلانكا.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدولتين وفى مقدمتها سبل تجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، حيث تم الاتفاق على تعزيز تبادل التجارب والخبرات خاصة فى قطاع السياحة الذى يمثل مصدراً مهماً للدخل القومى للدولتين.