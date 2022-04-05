عاجل- الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وكتبت هيئة الأرصاد، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى: شهدت كافة الأنحاء اليوم أجواء شديدة الحرارة على إثر كتلة هوائية قادمة من مناطق شديدة الحرارة ويصاحبها رياح هادئة وجافة وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير حيث سجلت القاهرة 39 درجة، والاسكندرية 36 درجة وأسوان 41 درجة، والأقصر 41 درجة، ونقطة الندى انخفضت ما دون الصفر.

وأضافت الأرصاد: هذه الكتل الهوائية شديدة الحرارة من سمات فصل الربيع وعادة ما تتكرر خلال هذه الأشهر ولكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام.