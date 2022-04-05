محافظ جنوب سيناء يشيد بجهود الدولة فى توفير معارض أهلا رمضان

وقال محافظ جنوب سيناء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس تنفيذى المحافظة، إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع جهوداً مضاعفةً، مضيفاً أنه لا مجال لأى مسئول متخاذل، مطالباً الجميع بضرورة التكاتف من أجل إنجاح المؤتمر الدولى للتغير المناخى، والذى سيقام على أرض مدينة شرم الشيخ، موجها بسرعة تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية ومحطات الشحن بالكهرباء والإنترنت الفائق السرعة، وتوسعة ورفع كفاءة الطرق.
وناقش المحافظ عددا من موضوعات الجلسة، ومنها وضع الاشتراطات البنائية لتقسيم المشاتل بشرم الشيخ، وكذا مقترح تعديل التقسيم الإدارى لجميع مدن المحافظة، ومقترح تخفيض سعر متر الأرض الواردة بلجان التقييم الخاصة بتقنين وضع اليد بمدينة دهب.
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