سفير مصر بلشبونة ينظم اجتماعا لشركات السياحة البرتغالية ومسؤولى «آير كايرو»

جدة - نرمين السيد - نظم سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال وائل النجار، اجتماعا موسعا فى مقر السفارة، لممثلى 16 شركة سياحة برتغالية ورئيس اتحاد شركات السياحة البرتغالى "APAVT" والمدير التنفيذى لـ APAVT مع كل من رئيس مجلس إدارة شركة آاير كايرو ورئيس القطاع الاقتصادى بالشركة، واللذين شاركا فى الاجتماع افتراضيا من القاهرة.





وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أن الاجتماع تناول فرص إعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر والبرتغال، وأفضل التوقيتات خلال العام لبدء تسيير خط الطيران. كما ناقش الجانبان الوجهات السياحية المصرية التى تلقى رواجا داخل الأوساط البرتغالية، فضلا عن إبراز الخدمات التى توفرها شركة الطيران المصرية من خلال أسطولها الداخلى الذى يوفر رحلات طيران لعدد من الوجهات السياحية الداخلية فى مصر، بالإضافة إلى قدرتها على تنفيذ برامج سياحية بالتعاون مع شركات السياحة البرتغالية لجذب المزيد من السائحين البرتغاليين لمصر.

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