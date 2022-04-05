/690354/رامز-جلال-يتغزل-في-هنا-الزاهد-خضتها-أحسن-من-هزة-صافيناز

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة الحلقة الثالثة لبرنامج رامز موفي ستار الذي يقدمه الفنان رامز جلال في تمام الساعة السادسة والتلت على شاشة mbc مصر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية رامز جلال من هنا الزاهد

سخر الفنان رامز جلال في بداية الحلقة من الفنانة رامز جلال، فقال: “باربي اتحولت لواحدة لسانها طويل وبتردح، بقت غجرية ياجماعة”.

وتابع ساخرا من أزيائها: “اي شنطة القرود الحمر دي، ورافعة البنطلون لحد سرتك وهو في كلب هبشك من البنطلون ولا اي”.

واصل رامز مغازلته لهنا الزاهد في بداية الحلقة، عن فزعتها من حدوث انفجار: “خضتها احسن من هزة صافيناز”.

تفاصيل برنامج رامز موفي ستار

جدير بالذكر أنه تأتي قصة برنامج رامز موفي ستار حول مشاركة الضيف في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف.

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال الذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية كلا من عمرو يوسف، أحمد فتحي، غادة عادل، درة، مايان السيد، هنا الزاهد، وهدى المفتي، وسنيتيا خليفة.

بالإضافة إلى نيللي كريم، بيج رامي، محمد محمود، هبة مجدي، أحمد حلمي، عائشة بن أحمد، تارا عماد، وأمينة خليل، وسليمان عيد، حنان مطاوع، ومنة شلبي وهند صبري، وياسمين عبد العزيز، ومنى زكي، وميرنا نور الدين، وأيتن عامر، وجميلة عوض، وهنادي مهنى وآخرين.

مواعيد عرض برنامج رامز موفي ستار

ويعرض برنامج رامز موفي ستار الحلقة الاولى على شاشة mbc مصر مع بداية شهر رمضان 2022 في يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة بعد أذان المغرب، كما يمكن للجمهور مشاهدتها على منصة شاهد الإلكترونية بدون فواصل إعلانية.

تامر حسني يصور فيلم جديد بالتعاون مع هنا الزاهد

من ناحية اخرى، تخوض الفنان ه هنا الزاهد تجربة سينمائية جديدة بالتعاون مع الفنان تامر حسني، أتى بعنوان «بحبك»، الذي يدور في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

الفيلم من إنتاج سينرچي احمد بدوي، تي ايتش برودكشن حسام حسني، سكاي ليميت أحمد الدسوق، وبطولة الفنان تامر حسني، والفنانة هنا الزاهد والفنان حمدي المرغني، والفنان مدحت اسماعيل.