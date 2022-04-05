الليلة.. سهير رمزي في ضيافة برنامج كلام الناس في رمضان

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تحل الفنانة سهير رمزي اليوم الثلاثاء ضيفة رابع حلقات برنامج كلام الناس في رمضان الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل لقاء سهير رمزي في برنامج كلام الناس

سهير رمزي برنامج كلام الناس في رمضان

تستضيف الإعلامية ياسمين عز الليلة، الفنانة سهير رمزي عبر شاشة قناة "MBC مصر" في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وكان رمضان صبحي نجم مُنتخب مصر لكرة القدم ولاعب نادي بيراميدز ، ضيف حلقة أمس الاثنين من البرنامج وذلك في حوار مُختلف وغير تقليدي.

وفي سياق آخر، كان الموسيقار حلمي بكر حل ضيف الإعلامي محمد موسى ببرنامج خط أحمر عبر شاشة قناة الحدث اليوم أمس الاثنين، وأثار الجدل بتصريحاته الجريئة.

زيجات سهير رمزي

قال حلمي بكر في حواره التلفزيوني: “لم أتزوج الفنانة سهير رمزي وهي ذات 16 عاما دا ضد القانون أصلا، إنما خطبتها وهي عندها 16 سنة، وأتجوزنا وعندها 21 سنة، واتطلقنا وعندها 24 سنة، إنما متجوزتهاش وهي قاصر”.

وتابع قائلًا: “حسنات سهير رمزي كتير جدا، وعشان كده أشيد بيها، رغم الانفصال، وكل إنسان له أخطاء وحسنات، وإحنا أصدقاء عن بعد، مش لازم يكون التواصل بالتليفون”، وفيما يخص زواجه من عليا التونسية وهي على ذمة رجل آخر، أوضح: “محصلش الكلام بالشكل دا”.

واستكمل حلمي بكر كلامه: “ولكن في يوم بعد زواجنا جالي في البيت شخص وقالي أنا مختار زوج عليا، وهي سلمت عليه واكتشفت أنه كان زوجها وانفصلا، لكن دون ورق بالكلام فقط، ولم أستمر معها في الزواج”.

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أعمال سهير رمزي

ويشارك الفنان هاني رمزي، الفنانة سهير رمزي في بطولة مسلسله الجديد الذي يحمل اسم “القاتل الذي أحبني” والذي يعيده للدراما بعد غياب جوالي 12 عام، بينما ظهرت الفنانة سهير رمزي في بوستر العمل بشعرها دون حجاب، والذي ارتده لفترة طويلة.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنانة سهير رمزي من خلال برنامج السيرة الذي حلت خلاله ضيفة الإعلامية وفاء الكيلاني عبر شاشة قناة dmc الفضائية.