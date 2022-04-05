الازهر يوضح حكم النوم طول نهار رمضان وهل يفسد الصوم

أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال يشغل بال الكثير من المسلمين في شهر رمضان المبارك وهو "ما حكم النوم طول نهار رمضان؟.

حكم استعمال قطرة الأنف والأذن والعين في نهار رمضان ما حكم الأكل والشرب حال الظن بعدم طلوع الفجر؟ ..مستشار المفتي يجيب حكم النوم طول نهار رمضان

وقال الشيخ عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد، إن النوم من الأمور المباحة للشخص.

وأضاف الطويل، أن النوم طول نهار رمضان لا يفسد الصوم ولكن يفوت على نفسه خير كبير هو أحوج الناس إليه، فالمسلم على موعد مع الله لمضاعفة الحسنات.

وأشار إلى أن المسلم يأثم على نومه طول النهار في حال تفويته للصلوات المفروضة فيقوم عند أذان المغرب ويترك الصلوات بدون أدائها، فهنا يأثم على فعله هذا بالرغم من أن صيامه صحيح وقبول الصيام يرجع إلى الله عزوجل.

هل يجوز النوم في نهار رمضان؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”.

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصيام طوال النهار صحيح لكن صاحبه فرط في الذكر، ولا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة، يجعل له فترة يقيل فيها، ويجعل باقي يومه للذكر والقيام والصلاة.

وشدد على ضرورة مجاهدة هذه العادات التي تضيع الأجر، موضحاً أن المحب دائما يستاق إلى الذكر والعبادة والطاعة وملاقاة الله تبارك وتعالي في الأوقات التي ترضيه تبارك وتعالى، وعليه أن يعلم أن رمضان شهر طاعة وعبادة وعليه ألا يضيع الوقت في غير موضوعه.