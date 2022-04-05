ننشر جداول امتحانات سنوات النقل بمحافظة الجيزة، وذلك بعد أن اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الدور الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021، والتي سوف تبدأ من يوم السبت 7 مايو، وحتى يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022، وفقًا للمقترح المعلن .

وأكد وكيل الوزارة، على مديري العموم الإدارات التعليمية، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأدية الامتحانات.

وزير التعليم يشارك تجربة الحياة بدون كهرباء أخبار بني سويف اليوم.. «مشروعك» قدم تمويلات بـ 23 مليون جنيه لتوفير 215 فرصة عمل "التعليم" تعلن عن بدء تطبيق استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيًا

- الصف الرابع الابتدائى ( صباحي – مسائي)

- الصف الخامس الابتدائى (صباحي – مسائي)

- الصف السادس الابتدائى ( صباحي – مسائي)

جداول المرحلة الإعدادية

-الصف الأول الإعدادي (صباحي – مسائي)

- الصف الثانى الإعدادي (صباحي– مسائي)

-الصف الثالث الإعدادي (صباحي) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.

* جداول التعليم الفني بالإدارات التعليمية والتي سوف تبدأ يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتى يوم الخميس 19 مايو 2022.