الأسبوع المقبل.. بدء القوافل التعليمية بمعاهد الأقصر الأزهرية

جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بمنطقة الأقصر الأزهرية أحمد عبادى أحمد، فى تصريح، اليوم الثلاثاء : إن قطاع المعاهد الأزهرية ناقش الخطة الخاصة بتفعيل القوافل التعليمية للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى وفى جميع المواد الدراسية، مشيرًا إلى انطلاق القوافل بداية الأسبوع المقبل بالمعاهد الكبيرة بالإدارات التعليمية (الأقصر - القرنة - أرمنت - إسنا شرق - إسنا غرب).

وأضاف أن القوافل سيشارك بها مجموعة من أفضل العناصر التعليمية من المعلمين ذوى الخبرة فى تخصصاتهم والمشهود لهم بالكفاءة والتميز.